"Це не можна назвати вклиненням у лінію оборони": ЗСУ пояснили ситуацію біля Часового Яру

За словами представника 24 ОМБр Андрія Полухіна, російські війська не можуть перейти і закріпитися далі мікрорайону Канал. Однак туди заходять невеликі піхотні групи.

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У 24 бригаді ім. Короля Данила. Короля Данила спростували заяву Івана Петричака про те, що росіяни вклинилися в оборону українських сил у Часовому Яру. Так, подробицями поділився представник 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін у коментарі "Вільного радіо".

За словами Полухіна, російські війська не можуть перейти і закріпитися далі мікрорайону Канал. Однак туди заходять невеликі піхотні групи.

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Битва за Часів Яр: чи вдалося ЗС РФ прорвати оборону та що насправді відбувається (карти)

"Ситуація там така: туди, як ми й раніше говорили, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там перебувають тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають... Тобто закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони", — розповів Полухін.

Він зазначив, що росіяни продовжують посилювати штурми на Часів Яр. Вони використовують артилерійські атаки та удари БПЛА.

Ситуація біля Часового Яру: що відомо

Нагадаємо, представник прес-служби 24-ї ОМБр Петричак заявив, що російська армія змогла прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Часовій Яру. За його словами, бойова ситуація залишалася напруженою протягом усього останнього місяця, і ЗС РФ щодня робили спроби штурмів позицій Сил оборони. Для прориву росіяни скористалися погодними умовами.

"Вдень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, щоб перейти канал. Зараз він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади спрямовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований. Ситуація контрольована", — повідомив прес-офіцер.

Крім того, як повідомлялося, що ЗС РФ прориваються в Часів Яр. Підрозділи ЗС РФ просуваються на південь від Часового Яру до Костянтинівки. Трасу, якою може просуватися ворог, перекрито і нею рухаються українські військові.