Битва за Часів Яр: чи вдалося ЗС РФ прорвати оборону та що насправді відбувається (карти)

Видання Bild заявило про нібито успішний прорив окупантів, проте ЗСУ спростували цю інформацію, зазначаючи, що противник зазнає значних втрат, і його спроби закріпитися не приносять результатів.

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Німецьке видання Bild нещодавно повідомило, що російським військам нібито вдалося прорвати оборону в місті Часів Яр на Донеччині, закріпитися на нових позиціях і навіть встановити свій прапор на промисловій будівлі. Однак ця інформація була офіційно спростована Збройними силами України. Попри складну ситуацію на фронті, українські захисники продовжують контролювати місто і не дозволяють противнику рухатися далі. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на ОТГ "Луганськ".

Що заявили в Bild

Аналітик видання Bild Юліан Рьопке заявив, що після кількох місяців невдалих спроб перетнути канал Сіверський Донець, 18 жовтня російським військам, зокрема чеченському підрозділу, нібито вдалося прорвати фронт на південній околиці Часівника. Він зазначив, що російські сили закріпилися за 2,5 км від каналу, але подальшого просування не було. За його словами, після цього росіяни можуть змінити напрямок наступу і атакувати центральну частину міста.

Ситуація в районі населеного пункту Часів Яр за версією Bild Фото: Bild

Ситуація в районі населеного пункту Часів Яр за версією Bild Фото: Bild

Реакція ЗСУ

Представники Збройних сил України спростували інформацію про прорив і закріплення російських військ. Зокрема, речниця ОТУ "Луганськ" пані майор Анастасія Бобовнікова пояснила, що ворог справді використовує тактику малих штурмових груп. Однак кожен такий прорив супроводжується значними втратами для противника.

"Враховуючи, що противник використовує тактику малих штурмових груп, ворожа піхота забігає за канал. Однак подібні маневри супроводжуються значними втратами для росіян. Українські сили швидко відбивають такі атаки, відкидаючи російські підрозділи назад", — розповіла Бобовнікова.

За її словами, на практиці це виглядає так: невеликі групи російських військових намагаються закріпитися в певних будівлях або позиціях, але ці спроби не є успішними, оскільки їхні логістичні шляхи перерізаються українськими силами. Українські воїни поступово відбивають позиції, знищуючи ворога, який постійно намагається прориватися. Такі сценарії повторюються щодня, але жоден із них не призводить до значних стратегічних змін.

Оборона Часового Яру: що говорять українські військові

Представники 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить Часів Яр, підтвердили складність ситуації, однак заявили, що контроль над логістичними шляхами та основними позиціями все ще зберігається за українськими силами. Андрій Полухін, представник пресслужби бригади, в інтерв'ю "Суспільному" зазначив, що ворог час від часу намагається прорватися через канал і захопити кілька позицій, але ці прориви тимчасові. Щоразу російські підрозділи зазнають втрат, і українські війська швидко повертають контроль над територіями.

Ситуація в районі населеного пункту Часів Яр за версією аналітиків DeepState Фото: deepstatemap.live

Чому Часів Яр такий важливий для росіян

Часів Яр є ключовою точкою на шляху до захоплення важливих міст Донецької області, як-от Костянтинівка і Слов'янськ. Якщо окупантам вдасться взяти під контроль це місто, вони зможуть рухатися на захід, що значно ускладнить оборону українських позицій. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, метою росіян є захоплення всієї території Донецької області в межах адміністративних кордонів. Тому окупанти намагаються прорватися через Часів Яр, щоб отримати доступ до стратегічно важливих міст на півночі Донецької області.

Мусієнко зазначив, що російські війська використовують додаткові резерви й перекидають свіжі сили на цей напрямок, що ускладнює ситуацію для українських захисників. Однак українські військові вживають заходів для стабілізації ситуації та не допускають подальшого прориву в центральну частину міста.

Яка подальша перспектива

Експерт наголосив, що ситуація в районі Часового Яру залишається напруженою, і подальший розвиток подій залежатиме від того, чи зможуть українські війська втримати свої позиції й зупинити просування противника. У разі, якщо ситуація погіршиться і росіяни домінуватимуть у живій силі та техніці, українські підрозділи можуть бути змушені відійти на інші позиції. Однак Мусієнко впевнений, що цей процес не буде швидким, адже українські бійці роблять усе можливе, щоб завдати ворогу втрат і стримати його просування.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня в ЗСУ повідомляли, що росіяни зараз контролюють приблизно 40% міста Часів Яр. У разі повного захоплення цього населеного пункту, окупанти можуть отримати тактичну перевагу на висоті, розташованій над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом і логістичним шляхом між ними.