Битва за Часов Яр: удалось ли ВС РФ прорвать оборону и что на самом деле происходит (карты)

Издание Bild заявило о якобы успешном прорыве оккупантов, однако ВСУ опровергли эту информацию, отмечая, что противник несет значительные потери, и его попытки закрепиться не приносят результатов.

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Немецкое издание Bild недавно сообщило, что российским войскам якобы удалось прорвать оборону в городе Часов Яр в Донецкой области, закрепиться на новых позициях и даже установить свой флаг на промышленном здании. Однако эта информация была официально опровергнута Вооруженными силами Украины. Несмотря на сложную ситуацию на фронте, украинские защитники продолжают контролировать город и не позволяют противнику двигаться дальше. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на ОТГ "Луганск".

Что заявили в Bild

Аналитик издания Bild Юлиан Репке заявил, что после нескольких месяцев неудачных попыток пересечь канал Северский Донец, 18 октября российским войскам, в частности чеченскому подразделению, якобы удалось прорвать фронт на южной окраине Часового Яра. Он отметил, что российские силы закрепились в 2,5 км от канала, но дальнейшего продвижения не было. По его словам, после этого россияне могут изменить направление наступления и атаковать центральную часть города.

Ситуация в районе населенного пункта Часовов Яр по версии Bild Фото: Bild

Ситуация в районе населенного пункта Часовов Яр по версии Bild Фото: Bild

Реакция ВСУ

Представители Вооруженных сил Украины опровергли информацию о прорыве и закреплении российских войск. В частности, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова объяснила, что враг действительно использует тактику малых штурмовых групп. Однако каждый такой прорыв сопровождается значительными потерями для противника.

"Учитывая, что противник использует тактику малых штурмовых групп, вражеская пехота забегает за канал. Однако подобные маневры сопровождаются значительными потерями для россиян. Украинские силы быстро отражают такие атаки, отбрасывая российские подразделения назад", — рассказала Бобовникова.

По ее словам, на практике это выглядит так: небольшие группы российских военных пытаются закрепиться в определенных зданиях или позициях, но эти попытки не являются успешными, поскольку их логистические пути перерезаются украинскими силами. Украинские воины постепенно отбивают позиции, уничтожая врага, который постоянно пытается прорываться. Такие сценарии повторяются ежедневно, но ни один из них не приводит к значительным стратегическим изменениям.

Оборона Часового Яра: что говорят украинские военные

Представители 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которая защищает Часов Яр, подтвердили сложность ситуации, однако заявили, что контроль над логистическими путями и основными позициями все еще сохраняется за украинскими силами. Андрей Полухин, представитель пресс-службы бригады, в интервью "Суспильному" отметил, что враг время от времени пытается прорваться через канал и захватить несколько позиций, но эти прорывы временные. Каждый раз российские подразделения несут потери, и украинские войска быстро возвращают контроль над территориями.

Ситуация в районе населенного пункта Часовов Яр по версии аналитиков DeepState Фото: deepstatemap.live

Почему Часов Яр так важен для россиян

Часов Яр является ключевой точкой на пути к захвату важных городов Донецкой области, таких как Константиновка и Славянск. Если оккупантам удастся взять под контроль этот город, они смогут двигаться на запад, что значительно усложнит оборону украинских позиций. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целью россиян является захват всей территории Донецкой области в пределах административных границ. Поэтому оккупанты пытаются прорваться через Часов Яр, чтобы получить доступ к стратегически важным городам на севере Донецкой области.

Мусиенко отметил, что российские войска используют дополнительные резервы и перебрасывают свежие силы на это направление, что усложняет ситуацию для украинских защитников. Однако украинские военные принимают меры для стабилизации ситуации и не допускают дальнейшего прорыва в центральную часть города.

Какова дальнейшая перспектива

Эксперт подчеркнул, что ситуация в районе Часового Яра остается напряженной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, смогут ли украинские войска удержать свои позиции и остановить продвижение противника. В случае, если ситуация ухудшится и россияне будут доминировать в живой силе и технике, украинские подразделения могут быть вынуждены отойти на другие позиции. Однако Мусиенко уверен, что этот процесс не будет быстрым, ведь украинские бойцы делают все возможное, чтобы нанести врагу потери и сдержать его продвижение.

Напомним, еще в конце августа в ВСУ сообщали, что россияне сейчас контролируют примерно 40% города Часов Яр. В случае полного захвата данного населенного пункта, оккупанты могут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.