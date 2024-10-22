"Это нельзя назвать вклинением в линию обороны": ВСУ объяснили ситуацию у Часового Яра

По словам представителя 24 ОМБр Андрея Полухина российские войска не могут перейти и закрепиться дальше микрорайона Канал. Однако туда заходят небольшие пехотные группы.

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В 24 бригаде им. Короля Данила опровергли заявление Ивана Петричака о том, что россияне вклинились в оборону украинских сил в Часовом Яру. Так, подробностями поделился представитель 24 ОМБр им. Короля Данила Андрей Полухин в комментарии "Вільного радіо".

По словам Полухина, российские войска не могут перейти и закрепиться дальше микрорайона Канал. Однако туда заходят небольшие пехотные группы.

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Битва за Часов Яр: удалось ли ВС РФ прорвать оборону и что на самом деле происходит (карты)

"Ситуация там такая: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают… То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны", — рассказал Полухин.

Он отметил, что россияне продолжают усиливать штурмы на Часов Яр. Они используют артиллерийские атаки и удары БПЛА.

Ситуация у Часового Яра: что известно

Напомним, представитель пресс-службы 24-й ОМБр Петричак заявил, что российская армия смогла прорвать линию обороны ВСУ в районе Часового Яра. По его словам, боевая ситуация оставалась напряженной на протяжении всего последнего месяца и ВС РФ ежедневно предпринимали попытки штурмов позиций Сил обороны. Для прорыва россияне воспользовались погодными условиями.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован. Ситуация контролируемая", — сообщил пресс-офицер.

Кроме того, как сообщалось, что ВС РФ прорываются в Часов Яр. Подразделения ВС РФ продвигаются на юг от Часового Яра до Константиновки. Трасса, по которой может продвигаться враг, перекрыта и по ней движутся украинские военные.