ВС РФ "вклинились" в линию обороны ВСУ возле Часового Яра: в 24-й ОМБр объяснили, чем это грозит

Боевая ситуация оставалась напряженной на протяжении всего последнего месяца и ВС РФ ежедневно предпринимали попытки штурмов позиций Сил обороны.

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Российская армия смогла прорвать линию обороны ВСУ в районе Часового Яра в Донецкой области. Впрочем, о потере города пока речь не идет. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24-й Отдельной механизированной бригады короля Даниила Иван Петричак.

По его словам, боевая ситуация оставалась напряженной на протяжении всего последнего месяца и ВС РФ ежедневно предпринимали попытки штурмов позиций Сил обороны. Для прорыва россияне воспользовались погодными условиями.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали в очередной раз изменение погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожать оккупанта в том квадрате, где он сейчас заблокирован. Ситуация контролируемая", — сообщил пресс-офицер.

По его словам, ситуация на фронте в зоне ответственности 24-й ОМБр остается критически сложной. Российские оккупанты преобладают количеством личного состава.

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часового Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои", — сообщил он.

Карта боев в районе Часового Яра

Они хотят проломить украинскую линию обороны, обстреливают Часов Яр различными видами вооружений, а также ведут обстрел из артиллерии, запускают ракеты и проводят бомбардировки с помощью авиации. Однако оборона города продолжается.

22 октября сообщалось, что ВС РФ прорываются в Часов Яр. Подразделения ВС РФ продвигаются на юг от Часового Яра до Константиновки. Трасса, по которой может продвигаться враг, перекрыта и по ней движутся украинские военные.