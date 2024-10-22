ЗС РФ "вклинилися" в лінію оборони ЗСУ біля Часового Яру: в 24-й ОМБр пояснили, чим це загрожує

Бойова ситуація залишалася напруженою впродовж усього останнього місяця і ЗС РФ щодня робили спроби штурмів позицій Сил оборони.

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Російська армія змогла прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Часового Яру на Донеччині. Втім, про втрату міста наразі не йдеться. Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 24-ї Окремої механізованої бригади короля Данила Іван Петричак.

За його словами, бойова ситуація залишалася напруженою впродовж усього останнього місяця і ЗС РФ щодня робили спроби штурмів позицій Сил оборони. Для прориву росіяни скористалися погодними умовами.

"Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, аби перейти канал. Нині він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади спрямовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований. Ситуація контрольована" — повідомив пресофіцер.

За його словами, ситуація на фронті в зоні відповідальності 24-ї ОМБр залишається критично складною. Російські окупанти переважають кількістю особового складу.

"На жаль, ворогу вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, але про провал критичний і втрату Часового Яру не йдеться. Зараз тривають запеклі бої", — повідомив він.

Карта боїв в районі Часового Яру

Вони хочуть проломити українську лінію оборони, обстрілюють Часів Яр різними видами озброєнь, а також ведуть обстріл із артилерії, запускають ракети та проводять бомбардування за допомогою авіації. Проте оборона міста триває.

22 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ прориваються в Часів Яр. Підрозділи ЗС РФ просуваються на південь від Часового Яру до Костянтинівки. Траса, якою може просуватись ворог, перекрита і нею рухаються українські військові.