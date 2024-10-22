7 км до Костянтинівки: ЗС РФ прориваються в Часів Яр, чути безперервну канонаду

Ситуація під Костянтинівкою схожа на часи Другої світової, оскільки постійно чути вибухи від ударів російської артилерії. На шляху від Часового Яру ворога можуть зупинити певні особливості ландшафту.

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Підрозділи ЗС РФ просуваються на південь від Часового Яру до Костянтинівки. Траса, якою може просуватись ворог, перекрита і нею рухаються українські військові. Крім того, є сподівання, що росіян пригальмують кар'єри з видобутку глини. Відстань від лінії боїв до найближчого міста — близько 7-8 км. Про бої на Краматорському напрямку та під Часовим Яром, Костянтинівкою та Дружківкою депутат Дружківської міської ради Микола Довбня розповів у ефірі телеканалу "Еспресо".

Бої на Донбасі — Микола Довбня про ситуацію у Часовому Яру див. з 9 год. трансляції

Довбня пояснив, що станом на 22 жовтня влада закликає людей евакуюватись, є проблеми з водою, тепло-, газо- та електропостачанням. Посадовець пояснив, що його матір не виїхала і досі живе під Костянтинівкою. Він у неї побував і чув невпинний гуркіт російської артилерії.

"Ворог уже в 7 км від Костянтинівки. Це просто жах, те, що робиться під Костянтинівкою, це вже не передати — так показують в радянських фільмах про Другу світову війну, от така безперервна, безперервна атака, йде безперервний гул і шум і артилерійських розривів", — сказав депутат.

Посадовець не міг точно сказати, чи встановлено бетонні піраміди на трасі, якою просуваються ЗС РФ з півдня Часового Яру до Костянтинівки: він бачив "зуби дракона" влітку, але не знає, чи поставили їх на дорозі. З його слів, трасою заборонено пересуватись і нею їздять українські військові та окремі цивільні. На думку Довбні, обороні міст на Краматорському напрямку можуть допомогти кар'єри з видобутку глини, які опиняться на шляху росіян.

"Усі 7 км повинні бути всіяні просто зубами драконами. Щодо ландшафту, там є дуже великі кар'єри, які будуть зупиняти, я так думаю, ворога між Костянтинівкою і Часовим Яром. Думаю, трохи вони затримаються", — уточнив Довбня.

Бої на Донбасі — ситуація у Часовому Яру 22 жовтня

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому о 08:00 22 жовтня, вказано, що ЗС РФ атакували Часів Яр за допомогою авіації. Командування повідомило, що Сили оборони контролюють ситуацію. Про кількість атака дані не наведені. Напередодні згадувалось про два російських штурми у районі села Ступочки, розташованого по дорозі на Костянтинівку (за 6 км). Аналітики проєкту DeepState у своїх щоденних дописах у Telegram не писали про просування ворога. На онлайн-карті бойових дій проєкту останні зміни біля Часового Яру та Костянтинівки позначені 18-19 жовтня. Згідно з висновками аналітиків підрозділи ЗС РФ просунулись на відстань від сотні метрів до 1 км на південь від Часового Яру: по трасі до Костянтинівки та у районі Кліщіївки-Андріївки.

Бої на Донбасі - лінія боїв Часів Яр, Костянтинівка, Дружівка станом на 22 жовтня Фото: DeepState

Зазначимо, 21 жовтня Фокус зібрав інформацію про ситуацію у Часовому Яру на Донбасі. Згідно з заявою німецького військового аналітика Юліана Рьопке чеченські підрозділи ЗС РФ дійсно прорвалися за канал. З іншого боку, речниця ОТУ "Луганськ" майорка Анастасія Бобовнікова заперечила прорив і заявила, що ворог застосовує малі штурмові групи, щоб просунутись далі, але ці спроби зупиняються.

Нагадуємо, 18 жовтня видання The Wall Street Journal поспілкувалось з бійцями ЗСУ, які воюють на Донбасі: вони порівняли Часів Яр із "ахіллесовою п'ятою".