7 км до Константиновки: ВС РФ прорываются в Часов Яр, слышна непрерывная канонада

Ситуация под Константиновкой похожа на времена Второй мировой, поскольку постоянно слышны взрывы от ударов российской артиллерии. На пути от Часового Яра врага могут остановить определенные особенности ландшафта.

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Подразделения ВС РФ продвигаются на юг от Часового Яра до Константиновки. Трасса, по которой может продвигаться враг, перекрыта и по ней движутся украинские военные. Кроме того, есть надежда, что россиян притормозят карьеры по добыче глины. Расстояние от линии боев до ближайшего города — около 7-8 км. О боях на Краматорском направлении и под Часовым Яром, Константиновкой и Дружковкой депутат Дружковского городского совета Николай Довбня рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Бои на Донбассе — Николай Довбня о ситуации в Часовом Яру см. с 9 ч. трансляции

Довбня пояснил, что по состоянию на 22 октября власти призывают людей эвакуироваться, есть проблемы с водой, тепло-, газо- и электроснабжением. Чиновник пояснил, что его мать не выехала и до сих пор живет под Константиновкой. Он у нее побывал и слышал непрерывный гул российской артиллерии.

"Враг уже в 7 км от Константиновки. Это просто ужас то, что делается под Константиновкой, это уже не передать — так показывают в советских фильмах о Второй мировой войне, вот такая непрерывная, непрерывная атака, идет, непрерывный гул и шум и артиллерийских разрывов", — сказал депутат.

Чиновник не мог точно сказать, установлены ли бетонные пирамиды на трассе, по которой продвигаются ВС РФ с юга Часового Яра до Константиновки: он видел "зубы дракона" летом, но не знает, поставили ли их на дороге. По его словам, по трассе запрещено передвигаться и по ней ездят украинские военные и отдельные гражданские. По мнению Довбни, обороне городов на Краматорском направлении могут помочь карьеры по добыче глины, которые окажутся на пути россиян.

"Все 7 км должны быть усеяны просто зубами драконами. Что касается ландшафта, там есть очень большие карьеры, которые будут останавливать, я так думаю, врага между Константиновкой и Часовым Яром. Думаю, немного они задержатся", — уточнил Довбня.

Бои на Донбассе — ситуация в Часовом Яру 22 октября

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 08:00 22 октября, указано, что ВС РФ атаковали Часов Яр с помощью авиации. Командование сообщило, что Силы обороны контролируют ситуацию. О количестве атак данные не приведены. Накануне упоминалось о двух российских штурмах в районе села Ступочки, расположенного по дороге на Константиновку (в 6 км). Аналитики проекта DeepState в своих ежедневных сообщениях в Telegram не писали о продвижении врага. На онлайн-карте боевых действий проекта последние изменения возле Часового Яра и Константиновки обозначены 18-19 октября. Согласно выводам аналитиков подразделения ВС РФ продвинулись на расстояние от сотни метров до 1 км к югу от Часового Яра: по трассе к Константиновке и в районе Клещеевки-Андреевки.

Бои на Донбассе — линия боев Часов Яр, Константиновка, Дружевка по состоянию на 22 октября Фото: DeepState

Отметим, 21 октября Фокус собрал информацию о ситуации в Часовом Яру на Донбассе. Согласно заявлению немецкого военного аналитика Юлиана Рёпке чеченские подразделения ВС РФ действительно прорвались за канал. С другой стороны, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова отрицает прорыв и заявила, что враг применяет малые штурмовые группы, чтобы продвинуться дальше, но эти попытки останавливаются.

Напоминаем, 18 октября издание The Wall Street Journal пообщалось с бойцами ВСУ, которые воюют на Донбассе: они сравнили Часов Яр с "ахиллесовой пятой".