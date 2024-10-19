"Значительный шаг": ВС РФ преодолели "ахиллесову пяту" и могут захватить стратегический город, — WSJ

В СМИ не исключают, что враг откроет себе путь к остальной Донецкой области. Капитан пехоты Ростислав Касьяненко сообщил, что для падения одного из двух ключевых городов региона "достаточно одной ошибки".

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Украинские войска месяцами сдерживали ВС РФ от продвижения в один ключевой город Донецкой области. Однако хватка начинает ломаться. Об этом 18 октября сообщили в The Wall Street Journal.

"Это ахиллесова пята российской тактики", — сказал капитан и военнослужащий 21 отдельного мотопехотного батальона "Сармат" Ростислав Касьяненко, указывая на серую зону выжженной земли между ВС РФ и стратегическим городом Часов Яр.

Полгода Силы обороны там не давали врагу продвинуться, чтобы добраться до города, через который ведет путь к остальной Донецкой области. Однако на этой неделе российские оккупанты прорвались, начав штурм через две точки на канале к востоку от Часового Яра.

"Их прогресс может означать значительный шаг России к захвату города", — отметили в издании.

Теперь защитники должны остановить ВС РФ, чтобы те не закрепились в "буфере" и не отправились в полный штурм Часового Яра. Этот город считают вторым ключевым для вражеских усилий в Донецкой области кроме логистического центра Покровска.

Отмечается, что враг пытается захватить Часов Яр до того, как опадут листья и начнутся дожди. Город атакуют с помощью БПЛА, артиллерии и управляемых авиабомб.

"Достаточно одной ошибки, и Часов Яр может упасть за несколько дней", — подчеркнул Касьяненко.

Часов Яр расположен на высоте, а канал поблизости до этой недели составлял препятствие для ВС РФ. Сейчас украинские подразделения окопались и ведут борьбу, чтобы не дать оккупантам захватить город.

Часов Яр на карте боевых действий Фото: Deep State

"Это стоит больших затрат. В обороне города рота Касьяненко потеряла 30 человек, или примерно четверть нынешней численности, а в боях с ними погибло около 70 воинов других частей. Тамошние войска сейчас чистят российское оружие, что свидетельствует о том, насколько украинские войска перенапряжены и недостаточно вооружены", — передали в СМИ.

ВС РФ нацелились ударными дронами на точки входа в Часов Яр, что затрудняет подкрепление или вывоз раненых для Сил обороны. На дорогах к городу стоят "туши" украинской военной техники.

Касьяненко рассказал, что российские бойцы карабкались по кабелям, протянутым через канал, а затем небольшими группами помчались в серую зону. В одном штурме 10 захватчиков пересекли канал и перегруппировались, чтобы двинуться в "буфер". Их атаковали из артиллерии и дронами, а тех, кто выжил, "добивала" пехота.

По словам лейтенанта "Халк", в результате штурма РФ потеряла восемь бойцов погибшими и двух — тяжело ранеными. Он сообщил, что оккупантам удалось подойти к ВСУ на 33 метра.

ВС РФ уже были отброшены с западной стороны канала. Как объяснил Касьяненко, риск заключается в том, что враг создаст плацдарм в серой зоне и сможет позже его усилить. Сейчас защитники вынуждены посменно по пять-семь суток защищать "буфер".

"Мы просто сидим среди обломков", — рассказал "Халк".

Целыми остаются лишь немногие здания. Окна выбиты, а дороги, которые ведут к Часовому Яру, усеяны большими воронками. Украинские военные поделились, что особенно боятся модифицированных авиабомб.

"Если поблизости попадет управляемая бомба — это прощай, и твоя душа уходит к Богу", — подчеркнул Касьяненко.

По его словам, ВС РФ атакуют позиции до пяти раз в день, часто теряя за сутки 20 бойцов. Многие вражеские штурмовики — это бывшие заключенные, завербованные с обещанием об окончательном освобождении.

Примерно в 24 километрах от Часового Яра задержали российского рядового. Он рассказал, что несколько лет назад был осужден за кражу. Прибыв на учебу в июле, он отдал документы и телефон.

"Тогда я понял, что эта поездка была билетом в один конец", — вспомнил россиянин.

В сентябре он сбежал от подразделения, в котором был низкий моральный дух из-за атак украинских БПЛА. Сослуживцы в него стреляли и попали в плечо.

Подразделение Касьяненко использует несколько захваченных у врага машин, в том числе БМП. Военные жалуются на нехватку эффективных возможностей электронной борьбы против беспилотников.

Младший сержант роты Станислав Маковий вспомнил, как оказался в ловушке с небольшим количеством провианта. Он выдержал под бомбежкой танков и БПЛА 11 дней. Каждый вечер защитник зачарованно наблюдал через очки ночного видения, как сова и кот игнорировали взрывы и охотились на мышей в соседнем поле.

"Самое трудное — оставаться человеком", — добавил он.

Напомним, аналитики DeepState ночью на 19 октября сообщили, что ВС РФ продвинулись в Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили о 196 боестолкновениях за сутки.

18 октября в ГУР сообщили о зачистке села Кругляковка на Купянском направлении от российских оккупантов.