Может критически повлиять на направление: ВС РФ продвинулись в районе Часового Яра, — военный

Ситуация осложняется тем, что с другой стороны враг тоже контролирует определенный участок территории, отмечает доброволец 24 ОМБр.

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Российские войска продвинулись на Бахмутском направлении. Они смогли пройти юго-восточнее Часов Яра. Об этом сообщил украинский военнослужащий 24 ОМБр с позывным "Осман" Станислав Бунятов в Telegram-канале "Говорят Снайпер",

Военный добавил, что продвижение противника может критически повлиять на обороноспособность данного направления. Дело в том, что со стороны Калиновки враг тоже контролирует определенный участок территории.

"Со своей стороны делаем все возможное и невозможное для уничтожения пи*аров, но есть много факторов, которые зависят не от нас", — говорится в сообщении.

Ситуация возле Часового Яра Фото: DeepState

Ситуация в Часовом Яру: комментарий Генерального штаба

На момент выхода материала Генеральный штаб никак не комментировал эту информацию. Однако утром командование сообщало, что за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более 3700 обстрелов, из них 90 — из реактивных систем залпового огня. ВС РФ обстреливали населенные пункты, в том числе Часов Яр. Также в районе города происходило три боевых столкновения.

Отметим, что по данным DeepState по состоянию на 14 октября российские оккупанты продвинулись сразу на нескольких участках фронта. Они наступали сразу возле восьми населенных пунктов.

Как сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец 14 октября, от Угледара в Запорожском направлении активизировались боевые действия. Целью врага может быть поселок Великая Новоселка.