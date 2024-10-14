На Запорожском направлении активизировались бои: РФ пытается прорвать оборону, — Defense Express

Директор информационно-консалтинговой компании Сергей Згурец предполагает, что целью врага может быть поселок Великая Новоселка.

Related video

От Угледара в Запорожском направлении активизировались боевые действия. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, пишет "Эспрессо".

"Сейчас есть несколько направлений, где враг пытается продавить нашу оборону. Если посмотреть сводки DeepState и Генштаба ВСУ, то видим попытки противника продвигаться у Часового Яра, на Лиманском направлении, также попытки действовать от захваченного Угледара. Вспоминая об Угледаре, знаем, что было два направления — продвижение в сторону Курахово и на запад в сторону Золотой Нивы. Как раз сейчас на Запорожском направлении, где Угледар был таким углом для Донбасского и Запорожского фронтов, активизировались боевые действия", — отметил военный эксперт.

Сергей Згурец отметил, что пока нет полной информации о продвижении врага на Запорожском фронте. Сейчас называются только населенные пункты, где могут возникнуть предпосылки движения врага в сторону Великой Новоселки.

"Помним, что в Курскую область перебрасывали значительное количество сил захватчика с Запорожского направления, поэтому действия врага могут быть зондирующими. Сейчас на текущий момент трудно сделать выводы, что именно происходит, и действительно ли там параллельно противник накапливает силы. Повторю, что захват Большой Новоселки для противника может быть следующей целью", — добавил он.

Запорожское направление: что говорят в Генштабе

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении.

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более 3700 обстрелов, из них 90 — из реактивных систем залпового огня. ВС РФ наносили авиаудары, в том числе и по Часовому Яру. Кроме того, в районах города происходило три боевых столкновения.

Ранее Фокус писал, что российские оккупанты продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. Тем временем в районе Торецка в Донецкой области они пытаются расширить зону контроля. Враг малыми группами пробирается в городскую застройку.