На Запорізькому напрямку активізувалися бої: РФ намагається прорвати оборону, — Defense Express

Директор інформаційно-консалтингової компанії Сергій Згурець припускає, що ціллю ворога може бути селище Велика Новосілка.

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Від Вугледара у Запорізькому напрямку активізувалися бойові дії. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, пише "Еспресо".

"Зараз є декілька напрямків, де ворог намагається протискати нашу оборону. Якщо подивитися зведення DeepState та Генштабу ЗСУ, то бачимо спроби противника просуватися біля Часового Яру, на Лиманському напрямку, також намагання діяти від захопленого Вугледара. Згадуючи про Вугледар, знаємо, що було два напрямки — просування в бік Курахового та на захід у бік Золотої Ниви. Якраз зараз на Запорізькому напрямку, де Вугледар був таким кутом для Донбаського та Запорізького фронтів, активізувалися бойові дії", — зауважив військовий експерт.

Сергій Згурець зазначив, що наразі немає повної інформації щодо просування ворога на Запорізькому фронті. Наразі називають лише населені пункти, де можуть виникнути передумови руху ворога у бік Великої Новосілки.

"Пам'ятаємо, що в Курську область перекидали значну кількість сил загарбника із Запорізького напрямку, тому дії ворога можуть бути зондуючими. Наразі на поточний момент важко зробити висновки, що саме відбувається, і чи дійсно там паралельно противник накопичує сили. Повторюю, що захоплення Великої Новосілки для противника може бути наступною ціллю", — додав він.

Запорізький напрямок: що говорять у Генштабі

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаудари, скинувши 92 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3 700 обстрілів, з них 90 — із реактивних систем залпового вогню. ЗС РФ завдавали авіаударів, зокрема й по Часовому Яру. Окрім того, в районах міста точилися три бойові зіткнення.

Раніше Фокус писав, що російські окупанти просунулись відразу біля декількох населених пунктів. Тим часом в районі Торецька на Донеччині вони намагаються розширити зону контролю. Ворог малими групами пробирається у міську забудову.