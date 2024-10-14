ЗС РФ забирають посадки та просуваються: бійці ЗСУ оцінили ситуацію на Донбасі (карта)

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", росіяни намагаються розширювати свої позиції в міській забудові Торецька. Боєць "Мучний" наголосив, що ЗС РФ роблять ривки на Вугледарському напрямку.

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Російські окупанти в районі Торецька на Донеччині намагаються розширити зону контролю. Вони малими групами пробираються у міську забудову. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"По Торецьку: п**ари намагаюся розширюватися в міських забудовах дрібними піхотними групами. Тобто тут без акцентованих накатів, вони діють як таргани — намагаються проникнути у будь-яку щілину", — розповів він.

Військовий додав, що російські окупанти, які тут діють, раніше отримали поранення, і їх у такому стані відправили на штурм.

"Активно застосовують смертників, які бігають з протитанковими мінами ТМ-62 з УЗРГМ і не завжди вони встигають кинути ту міну або відбігти подалі", — зауважив "Алекс".

Інший військовий Сил оборони з позивним "Мучной" розповів про те, що російські окупанти "забирають" посадки на Вугледарському напрямку.

"Ворог зосереджує свої сили південніше та східніше Богоявленки. Поступово ворог забирає лісосмуги та просувається в районі між Богоявленкою та Єлизаветівкою так само дорогою, яка веде від Вугледара. Противник робить ривки, але наші козаки їх не підпускають, наносять удари FPV дронами. Наша піхота стоїть стійко", — йдеться в повідомленні.

Він додав, що окупанти на цій ділянці фронту дуже заважають КАБами.

Карта боїв в районі Вугледара

У зведенні Генштабу ЗСУ 14 жовтня повідомлялося, що на Торецькому напрямку окупанти атакували чотири рази неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 39 атак противника біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

Нагадаємо, що командування РФ наростило угрупування в Курській області до 40 тис., але цього не вистачає для витіснення українських підрозділів. У складі угрупування — частини, які зняли з фронту в Донецькій та Запорізькій областях, є кілька новостворених штурмових рот.