ВС РФ забирают посадки и продвигаются: бойцы ВСУ оценили ситуацию на Донбассе (карта)

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", россияне пытаются расширять свои позиции в городской застройке Торецка. Боец "Мучный" отметил, что ВС РФ делают рывки на Угледарском направлении.

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Российские оккупанты в районе Торецка Донецкой области пытаются расширить зону контроля. Они малыми группами пробираются в городскую застройку. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"По Торецку: п**ары пытаются расширяться в городских застройках мелкими пехотными группами. То есть здесь без акцентированных накатов, они действуют как тараканы — пытаются проникнуть в любую щель", — рассказал он.

Военный добавил, что российские оккупанты, которые здесь действуют, ранее получили ранения, и их в таком состоянии отправили на штурм.

"Активно применяют смертников, которые бегают с противотанковыми минами ТМ-62 с УЗРГМ и не всегда они успевают бросить ту мину или отбежать подальше", — отметил "Алекс".

Другой военный Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал о том, что российские оккупанты "забирают" посадки на Угледарском направлении.

"Враг сосредотачивает свои силы южнее и восточнее Богоявленки. Постепенно враг забирает лесополосы и продвигается в районе между Богоявленкой и Елизаветовкой так же по дороге, которая ведет от Угледара. Противник делает рывки, но наши казаки их не подпускают, наносят удары FPV дронами. Наша пехота стоит стойко", — говорится в сообщении.

Он добавил, что оккупанты на этом участке фронта очень мешают КАБами.

Карта боев в районе Угледара

В сводке Генштаба ВСУ 14 октября сообщалось, что на Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

Напомним, что командование РФ нарастило группировку в Курской области до 40 тыс. человек, но этого не хватает для вытеснения украинских подразделений. В составе группировки — части, которые сняли с фронта в Донецкой и Запорожской областях, есть несколько новосозданных штурмовых рот.