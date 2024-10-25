Пехота нападает по флангам. Войска РФ продвигаются в Селидово, грозит ли ВСУ окружение

Российские войска стремительно продвигаются в жилых районах малыми группами, почти без бронетехники. Западные эксперты считают, что ВСУ скоро выйдут из города под угрозой окружения. Тем не менее бои за Селидово максимально истощат врага и усложнят дальнейшее нападение на Покровск.

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Украинские военные говорят о критическом положении Селидово, город расположен в 20 километрах от Покровска Донецкой области. Армия России прорвалась в Вишневое, тыл обороняющейся группировки ВСУ. Наблюдается большое количество российских войск и одновременно малое число военных ВСУ, отмечает командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ.

В последнее время боевые действия ведутся в жилой застройке — как в частном секторе, так и в многоэтажках. Оккупанты стараются действовать малыми штурмовыми группами, почти без бронетехники.

"Это напоминает стаю мышей, бегущих к зерну, и одного кота, который не понимает, что ему делать", — пишет он в Telegram.

Российские военкоры отмечают, что прорыв в Вишневом отрежет снабжение и удобный путь к отходу украинских подразделений из Селидово. От Вишневого остается чуть больше двух километров до трассы Е50, соединяющей Селидово с Покровском. Ситуация стремительно приближается к "краху обороны города" из-за флангового наступления оккупантов.

Западные военные эксперты считают, что в ближайшее время ВСУ вынужденно покинут Селидово из-за угрозы окружения.

"Российское наступление в Селидово территориальные завоевания к югу и северу от города вскоре могут привести к тому, что украинские войска будут вынуждены отступить из этого района, чтобы не оказаться в котле", — сказано в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Пехотные штурмы по флангам: как войска РФ продвигаются в Селидово

Тяжелые бои в Селидово продолжаются, ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию. Карта команды аналитиков DeepState не отражает реальности из-за мер безопасности для украинских военных, заявил соучредитель проекта Роман Погорелый.

Российские войска давят на ВСУ с севера, юга и востока. Последне время идет натиск в сторону многоэтажек с восточной части, кратко отметил он.

Только за 24 октября противник 16 раз атаковал Селидово

Россияне пытаются занимать застройки дальше восточных окраин Селидово, активные штурмы идут с северо-восточных окраин. Силы обороны держат оборону, пытаясь выбивать группы пехоты врага, рассказывает Фокусу спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

Только за минувшие сутки противник 16 раз атаковал город, в том числе из района населенного пункта Михайловка, а также по южным флангам. Применяя большое количество пехоты, ВС РФ пытаются расширить серую зону и увеличивать участки огневого контроля к западу от Селидово.

"Что касается активности в городских застройках, группы пехоты делают попытки закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции. Враг активно работает о Селидово авиацией. Окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам, там постоянно уничтожается жилая застройка в частном секторе", — говорит военный.

Отражающие атаки противника Нацгвардейцы уничтожили одну единицу бронетехники, один багги и три автомобиля.

Однако в действительности Селидово окружено с трех сторон, что грозит падением города по аналогии с Угледаром и другими населенными пунктами на Донбассе. Практически ежеминутно россияне заявляют о взятии города, но по состоянию на вечер 25 октября это не так, говорит Фокусу военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Нужно признать продвижение оккупантов: фактически в южной и северной части Селидово взят под контроль частный сектор. По главным улицам Береговой, Центральной и Шевченко они просачиваются к многоэтажкам, на севере — двигаются по улице Михайловской и вдоль Соленой для выхода на рубеж микрорайона Солнечный", — объясняет эксперт.

Можно сказать, что самые интенсивные бои были на улице Нагорной при попытках россиян выйти к жилым домам, чтобы превратить их в огневые точки. Обозреватель говорит о высоком пехотном насыщении подразделений в Селидово: недавно группа ВС РФ "Центр" пополнила войска для новых штурмов.

"Именно на примере Селидово мы видим, как будут действовать оккупационные группировки с начала 2025 года. Сейчас задача города — максимально истощить армию РФ, чтобы во время продвижения на Покровск они имели огромные потери", — подытожил Коваленко.

Британская разведка констатирует продолжение боев в центре Селидово. С начала октября темпы продвижения оккупантов к Покровску значительно замедлились, их силы остаются примерно в 7 километрах от города. Разведчики предполагают, что агрессор будет использовать трассу E50 как запасной путь для продвижения к Покровску после взятия Селидово.

Напомним, в Нацгвардии недавно рассказали о возможных новых тактиках войск РФ в связи с приходом холодов. Мотоциклы и автомобили не проедут по размытым дорогам.

Активные боестолкновения продолжаются и в городе Часов Яр. Российским оккупантам не удается перейти и закрепиться дальше микрорайона Канал.