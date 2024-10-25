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Пехота нападает по флангам. Войска РФ продвигаются в Селидово, грозит ли ВСУ окружение

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Фото: Getty Images | Фото иллюстративное. Активные боевые действия в Селидово ведутся в жилой застройке

Российские войска стремительно продвигаются в жилых районах малыми группами, почти без бронетехники. Западные эксперты считают, что ВСУ скоро выйдут из города под угрозой окружения. Тем не менее бои за Селидово максимально истощат врага и усложнят дальнейшее нападение на Покровск.

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Украинские военные говорят о критическом положении Селидово, город расположен в 20 километрах от Покровска Донецкой области. Армия России прорвалась в Вишневое, тыл обороняющейся группировки ВСУ. Наблюдается большое количество российских войск и одновременно малое число военных ВСУ, отмечает командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ.

В последнее время боевые действия ведутся в жилой застройке — как в частном секторе, так и в многоэтажках. Оккупанты стараются действовать малыми штурмовыми группами, почти без бронетехники.

"Это напоминает стаю мышей, бегущих к зерну, и одного кота, который не понимает, что ему делать", — пишет он в Telegram.

Российские военкоры отмечают, что прорыв в Вишневом отрежет снабжение и удобный путь к отходу украинских подразделений из Селидово. От Вишневого остается чуть больше двух километров до трассы Е50, соединяющей Селидово с Покровском. Ситуация стремительно приближается к "краху обороны города" из-за флангового наступления оккупантов.

Западные военные эксперты считают, что в ближайшее время ВСУ вынужденно покинут Селидово из-за угрозы окружения.

"Российское наступление в Селидово территориальные завоевания к югу и северу от города вскоре могут привести к тому, что украинские войска будут вынуждены отступить из этого района, чтобы не оказаться в котле", — сказано в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Пехотные штурмы по флангам: как войска РФ продвигаются в Селидово

Тяжелые бои в Селидово продолжаются, ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию. Карта команды аналитиков DeepState не отражает реальности из-за мер безопасности для украинских военных, заявил соучредитель проекта Роман Погорелый.

Российские войска давят на ВСУ с севера, юга и востока. Последне время идет натиск в сторону многоэтажек с восточной части, кратко отметил он.

Только за 24 октября противник 16 раз атаковал Селидово Fullscreen
Только за 24 октября противник 16 раз атаковал Селидово

Россияне пытаются занимать застройки дальше восточных окраин Селидово, активные штурмы идут с северо-восточных окраин. Силы обороны держат оборону, пытаясь выбивать группы пехоты врага, рассказывает Фокусу спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

Только за минувшие сутки противник 16 раз атаковал город, в том числе из района населенного пункта Михайловка, а также по южным флангам. Применяя большое количество пехоты, ВС РФ пытаются расширить серую зону и увеличивать участки огневого контроля к западу от Селидово.

"Что касается активности в городских застройках, группы пехоты делают попытки закрепляться, устанавливать наблюдательные и огневые позиции. Враг активно работает о Селидово авиацией. Окрестности города регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам, там постоянно уничтожается жилая застройка в частном секторе", — говорит военный.

Отражающие атаки противника Нацгвардейцы уничтожили одну единицу бронетехники, один багги и три автомобиля.

Однако в действительности Селидово окружено с трех сторон, что грозит падением города по аналогии с Угледаром и другими населенными пунктами на Донбассе. Практически ежеминутно россияне заявляют о взятии города, но по состоянию на вечер 25 октября это не так, говорит Фокусу военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Нужно признать продвижение оккупантов: фактически в южной и северной части Селидово взят под контроль частный сектор. По главным улицам Береговой, Центральной и Шевченко они просачиваются к многоэтажкам, на севере — двигаются по улице Михайловской и вдоль Соленой для выхода на рубеж микрорайона Солнечный", — объясняет эксперт.

Можно сказать, что самые интенсивные бои были на улице Нагорной при попытках россиян выйти к жилым домам, чтобы превратить их в огневые точки. Обозреватель говорит о высоком пехотном насыщении подразделений в Селидово: недавно группа ВС РФ "Центр" пополнила войска для новых штурмов.

"Именно на примере Селидово мы видим, как будут действовать оккупационные группировки с начала 2025 года. Сейчас задача города — максимально истощить армию РФ, чтобы во время продвижения на Покровск они имели огромные потери", — подытожил Коваленко.

Британская разведка констатирует продолжение боев в центре Селидово. С начала октября темпы продвижения оккупантов к Покровску значительно замедлились, их силы остаются примерно в 7 километрах от города. Разведчики предполагают, что агрессор будет использовать трассу E50 как запасной путь для продвижения к Покровску после взятия Селидово.

Напомним, в Нацгвардии недавно рассказали о возможных новых тактиках войск РФ в связи с приходом холодов. Мотоциклы и автомобили не проедут по размытым дорогам.

Активные боестолкновения продолжаются и в городе Часов Яр. Российским оккупантам не удается перейти и закрепиться дальше микрорайона Канал.