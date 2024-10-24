Враг будет продвигаться "червями": как изменится тактика ВС РФ зимой, — Нацгвардия (видео)

Зимой на передовой усложняются быт и логистика — видимость плохая, а дороги размывает. Капитан Владимир Назаренко спрогнозировал, что оккупантам придется отказаться от своего "любимого" транспорта.

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С изменением погоды и приходом морозов у российских оккупантов изменится тактика. Об этом в эфире телемарафона 24 октября рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" капитан Нацгвардии Владимир Назаренко.

Владимир Назаренко о зимней тактике ВС РФ — с 3:58

По его словам, для зимы, особенно на Донбассе, характерны туманы и плохая видимость. Днем температура может достигать выше нуля, и тогда все тает, превращаясь в болота. Ночью же все замерзает.

Военный объяснил, что морозы усложняют логистику — дороги размываются, особенно после военной техники. Кроме того, зимой тяжелый быт и сложные физические условия.

Назаренко отметил, что ВС РФ делают ставку на малые группы и преимущество в живой силе. Однако из-за размытых дорог зимой врагу придется несколько менять тактику.

"Если раньше это были скутеры, то особенно на скутерах, мотоциклах, самокатах не поездишь в условиях размытых дорог. Поэтому враг будет пробовать накапливаться, передвигаться пешком", — объяснил нацгвардеец.

Он рассказал, что вражескую пехоту в Силах обороны называют "червями". Военнослужащий заверил, что ВС РФ будут нести потери даже с обновленной из-за морозов тактикой. По захватчикам будут работать FPV-дроны, минометы, гранатометы и артиллерия.

"Война зимой — это в первую очередь чрезвычайно тяжелый быт", — добавил Назаренко.

Напомним, лейтенант ВСУ "Алекс" сообщил, что российские оккупанты уже захватили несколько многоэтажек в центре Селидово. По словам защитника, "хорошего мало".

Аналитики DeepState 24 октября проинформировали, что ВС РФ продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой области. Враг двигался на Покровском направлении.