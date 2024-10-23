ВС РФ пытаются обойти Часов Яр: аналитик рассказал, что задумали россияне (карта)

По словам аналитика Дениса Поповича, Константиновка выполняет роль "ворот" в Славянско-Краматорскую агломерацию. Захват этого города откроет российским войскам прямую дорогу для наступления на Славянск и Краматорск, что может существенно изменить оперативную обстановку в регионе.

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Российские оккупационные войска на Краматорском направлении пытаются обойти Часов Яр Донецкой области с южного направления, чтобы выйти на стратегически важный город Константиновка. Об этом сообщил военный аналитик Денис Попович в эфире Радио NV.

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По его словам, захват Константиновки может стать ключевым шагом для дальнейшего продвижения противника в Славянско-Краматорскую агломерацию, которая имеет решающее значение для российской стороны в рамках захвата всей Донецкой области.

Попович подчеркнул, что Константиновка выполняет роль "ворот" в Славянско-Краматорскую агломерацию. Захват этого города откроет российским войскам прямую дорогу для наступления на Славянск и Краматорск, что может существенно изменить оперативную обстановку в регионе и создать дополнительные угрозы для украинских сил обороны.

Ситуация на Покровском направлении по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

Кроме того, обозреватель отметил важность Купянска в этой операции. Этот город также является важным логистическим узлом, и контроль над ним позволит российским войскам улучшить снабжение и условия для захвата северной части Донецкой области. Таким образом, захват Константиновки и обеспечение контроля над Купянском могут стать решающими факторами для наступления на Славянско-краматорскую агломерацию.

Обозреватель также коснулся ситуации на юге Донецкой области, где российские войска нацелены на город Селидово. По словам Поповича, Селидово находится в состоянии полуокружения, и оккупанты пытаются перехватить логистические маршруты в сторону этого города.

"Враг пытается перехватить логистику в сторону этого города и заставить наши войска оттуда отойти, а если они отойдут, то открывается очень важный террикон, шахты, и этот террикон является тактической высотой, и тогда враг получает преимущества", — говорит Попович.

Если украинские войска будут вынуждены отступить из Селидово, это откроет противнику доступ к тактическим высотам, что даст им значительные преимущества в будущих операциях. В случае захвата Селидово враг сможет начать более активные боевые действия за Покровск, что станет еще одним шагом на пути к полному захвату Донецкой области.

Попович также сообщил о тревожных новостях, касающихся ситуации на востоке Украины, где российские войска вышли к реке Оскол. Он отметил, что это может разрезать украинский плацдарм на две части, что существенно осложнит дальнейшую оборону. По предварительным данным, российские силы подошли к дороге Купянск-Боровая, которая пересекает реку Оскол, и сейчас ведутся бои за контроль над этим важным участком.

По мнению эксперта, ситуация в районе реки Оскол остается крайне напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) или отдельные подразделения могут уже находиться в непосредственной близости от стратегически важных объектов, что требует немедленной реакции украинских сил обороны.

Напомним, 21 октября Фокус собрал информацию о ситуации в Часовом Яру на Донбассе. Согласно заявлению немецкого военного аналитика Юлиана Репке чеченские подразделения ВС РФ действительно прорвались за канал. С другой стороны, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова отрицает прорыв и заявила, что враг применяет малые штурмовые группы, чтобы продвинуться дальше, но эти попытки останавливаются.