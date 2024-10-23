ЗС РФ намагаються обійти Часів Яр: аналітик розповів, що задумали росіяни (карта)

За словами аналітика Дениса Поповича, Костянтинівка виконує роль "воріт" у Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Захоплення цього міста відкриє російським військам пряму дорогу для наступу на Слов'янськ і Краматорськ, що може істотно змінити оперативну обстановку в регіоні.

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Російські окупаційні війська на Краматорському напрямку намагаються обійти Часів Яр Донецької області з південного напрямку, щоб вийти на стратегічно важливе місто Костянтинівка. Про це повідомив військовий аналітик Денис Попович в ефірі Радіо NV.

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За його словами, захоплення Костянтинівки може стати ключовим кроком для подальшого просування противника до Слов'янсько-Краматорської агломерації, яка має вирішальне значення для російської сторони в планах захоплення всієї Донецької області.

Попович наголосив, що Костянтинівка виконує роль "воріт" у Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Захоплення цього міста відкриє російським військам пряму дорогу для наступу на Слов'янськ і Краматорськ, що може суттєво змінити оперативну обстановку в регіоні та створити додаткові загрози для українських сил оборони.

Ситуація на Покровському напрямку за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

Крім того, оглядач відзначив важливість Куп'янська в цій операції. Це місто також є важливим логістичним вузлом і контроль над ним дасть змогу російським військам поліпшити постачання та умови для захоплення північної частини Донецької області. Отже, захоплення Костянтинівки і забезпечення контролю над Куп'янськом можуть стати вирішальними факторами для наступу на Слов'янсько-краматорську агломерацію.

Оглядач також торкнувся ситуації на півдні Донецької області, де російські війська націлені на місто Селидове. За словами Поповича, Селидове перебуває в стані напівоточення і окупанти намагаються перехопити логістичні маршрути в бік цього міста.

"Ворог намагається перехопити логістику в бік цього міста і змусити наші війська звідти відійти, а якщо вони відійдуть, то відкривається дуже важливий терикон, шахти. Цей терикон є тактичною висотою, і тоді ворог отримує переваги", — каже Попович.

Якщо українські війська будуть змушені відступити з Селидового, це відкриє противнику доступ до тактичних висот, що дасть їм значні переваги в майбутніх операціях. У разі захоплення Селидового ворог зможе розпочати активніші бойові дії за Покровськ, що стане ще одним кроком на шляху до повного захоплення Донецької області.

Попович також повідомив про тривожні новини, що стосуються ситуації на сході України, де російські війська вийшли до річки Оскол. Він зазначив, що це може розрізати український плацдарм на дві частини, що суттєво ускладнить подальшу оборону. За попередніми даними, російські сили підійшли до дороги Куп'янськ-Борова, що перетинає річку Оскіл, і зараз тривають бої за контроль над цією важливою ділянкою.

На думку експерта, ситуація в районі річки Оскіл залишається вкрай напруженою. Російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) або окремі підрозділи можуть уже перебувати в безпосередній близькості від стратегічно важливих об'єктів, що вимагає негайної реакції українських Сил оборони.

Нагадаємо, 21 жовтня Фокус зібрав інформацію про ситуацію в Часовому Яру на Донбасі. Згідно із заявою німецького військового аналітика Юліана Рьопке, чеченські підрозділи ЗС РФ дійсно прорвалися за канал. З іншого боку, прессекретарка ОТУ "Луганськ" майорка Анастасія Бобовнікова заперечує прорив і заявила, що ворог застосовує малі штурмові групи, щоб просунутися далі, але ці спроби зупиняються.