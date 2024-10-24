Ворог просуватиметься "хробаками": як зміниться тактика ЗС РФ взимку, — Нацгвардія (відео)

Взимку на передовій ускладнюються побут і логістика — видимість погана, а дороги розмиває. Капітан Володимир Назаренко спрогнозував, що окупантам доведеться відмовитись від свого "улюбленого" транспорту.

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Зі зміною погоди та приходом морозів у російських окупантів зміниться тактика. Про це в ефірі телемарафону 24 жовтня розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади "Рубіж" капітан Нацгвардії Володимир Назаренко.

Володимир Назаренко про зимову тактику ЗС РФ — з 3:58

З його слів, для зими, особливо на Донбасі, характерні тумани та погана видимість. Вдень температура може сягати вище нуля, і тоді все тане, перетворюючись на болота. Вночі ж усе замерзає.

Військовий пояснив, що морози ускладнюють логістику — дороги розмиваються, особливо після військової техніки. Окрім того, взимку важкий побут та складні фізичні умови.

Назаренко зазначив, що ЗС РФ роблять ставку на малі групи та перевагу в живій силі. Однак через розмиті дороги взимку ворогу доведеться дещо змінювати тактику.

"Якщо раніше це були скутери, то особливо на скутерах, мотоциклах, самокатах не поїздиш в умовах розмитих доріг. Тому ворог буде пробувати накопичуватися, пересуватися пішки", — пояснив нацгвардієць.

Він розповів, що ворожу піхоту у Силах оборони називають "хробаками". Військовослужбовець запевнив, що ЗС РФ зазнаватимуть втрат навіть з оновленою через морози тактикою. По загарбниках працюватимуть FPV-дрони, міномети, гранатомети й артилерія.

"Війна взимку — це в першу чергу надзвичайно важкий побут", — додав Назаренко.

Нагадаємо, лейтенант ЗСУ "Алекс" повідомив, що російські окупанти вже захопили декілька багатоповерхівок у центрі Селидового. Зі слів оборонця, "хорошого мало".

Аналітики DeepState 24 жовтня проінформували, що ЗС РФ просунулись у кількох населених пунктах Донецької області. Ворог рухався на Покровському напрямку.