Захоплюють багатоповерхівки, просочуються в усі будинки, ЗС РФ просуваються в Селидове: що відомо (карта)

У Генштабі ЗСУ зазначають, що спостерігається найбільша концентрація військ у районі Селидового. За словами ж вашингтонських аналітиків, зусилля ЗС РФ у Селидовому заважають захопленню Покровська.

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Російські війська захоплюють центральну частину Селидового Донецької області, вже зайняли кілька багатоповерхівок і поступово просочуються в усі будинки. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Спостерігаючи кадри боїв і стан міських забудов, із сумом хочу сказати, що бої за Селидове чимось нагадують бої за Новогродівку. Хорошого мало", — заявив він.

Покровський напрямок: що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку спостерігається найбільша концентрація військ саме в районі Селидового.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів: Селидове, Новоторецьке, Лисівка, Суха Балка, Луча, Сухий Яр, Крутий Яр, Миролюбівка, Красний Яр і Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно залучив для ударів за напрямком бомбардувальну та штурмову авіацію", — йдеться в публікації.

За даними аналітиків, спроби росіян захопити Селидове заважають наступу на Покровськ.

Мапа DeepState: Селидове

В "Інституті вивчення війни" зазначають, що російські війська останніми днями досягли значних успіхів у районі Селидового, але те, що командування ЗС РФ, вочевидь, намагається зосередити сили на тому, щоб убезпечити Селидове, йде на шкоду можливості підтримувати наступ безпосередньо на Покровськ. Це місто ЗС РФ називають своєю оперативною метою у відповідному районі фронту.

Зазначається, що російське просування в Селидове, а також захоплення територій на південь і північ від міста можуть незабаром змусити Сили оборони піти з цього району, щоб уникнути оточення.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, російські війська просунулися в Селидове і ще трьох селах Донецької області.

Також повідомлялося, що, за інформацією "АТЕШ", росіяни будують новий склад боєприпасів під Новоросійськом.