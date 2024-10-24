Захватывают многоэтажки, просачиваются во все дома, ВС РФ продвигаются в Селидово: что известно (карта)

В Генштабе ВСУ отмечают наблюдается наибольшую концентрацию войск в районе Селидово. По словам же вашингтонских аналитиков, усилия ВС РФ в Селидово мешают захвату Покровска.

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Российские войска захватывают центральную часть Селидово Донецкой области и уже заняли несколько многоэтажек и постепенно просачиваются во все дома. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Наблюдая кадры боев и состояние городских застроек, с грустью хочу сказать, что бои за Селидово чем-то напоминают бои за Новогродовку. Хорошего мало", — заявил он.

Покровское направление: что говорят в Генштабе

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении наблюдается наибольшая концентрация войск именно в районе Селидово.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов: Селидово, Новоторецкое, Лисовка, Сухая Балка, Луча, Сухой Яр, Крутой Яр, Миролюбовка, Красный Яр и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию", — говорится в публикации.

По данным аналитиков, попытки россиян захватить Селидово мешают наступлению на Покровск.

Карта DeepState: Селидово

В "Институте изучения войны" отмечают, что российские войска за последние дни добились значительных успехов в районе Селидово, но то, что командование ВС РФ, очевидно, пытается сосредоточить силы на том, чтобы обезопасить Селидово, идет в ущерб возможности поддерживать наступление непосредственно на Покровск. Этот город ВС РФ называют своей оперативной целью в соответствующем районе фронта.

Отмечается, что российское продвижение в Селидово, а также захват территорий к югу и северу от города могут в скором времени заставить Силы обороны уйти из этого района, чтобы избежать окружения.

Напомним, что, по данным DeepState, российские войска продвинулись в Селидово и еще трех селах Донецкой области.

Также сообщалось, что, по информации "АТЕШ", россияне строят новый склад боеприпасов под Новороссийском.