РФ захватила восточную часть Селидово и окрестности Новодмитровки: какая ситуация на Донетчине

Военнослужащий Станислав Бунятов назвал "мягко говоря, плохой" обстановку в Селидово и утверждает, что в городе некому держать оборону. Боец с позывным "Мучной" отмечает, что ВСУ даже осуществляют контратаки на юге населенного пункта.

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Российские оккупанты имеют продвижение в Селидово и Новодмитровке. Также они пытаются прорвать оборону ВСУ на Кураховском направлении. Об этом в сети рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление: динамичная сейчас ситуация в районе Селидово. Враг смог взять под контроль восточную часть города, на юге наблюдается активность п**аров, но без особых успехов, наши казаки контратакуют. На севере противник постепенно пытается перекрывать основную дорогу, которая ведет из Покровска. На юге от Селидово хряки подползают к Новодмитровке, бои происходят уже на окраине села", — проинформировал он.

Военнослужащий 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов накануне также сообщил, что в Селидово обстановка "мягко говоря, плохая".

"Преодолев трудный путь подхода к городу, п**ары начали активно продвигать по жилым массивам и оккупировали уже половину населенного пункта. Думаю причины такого краха понятны — элементарно некому стоять в обороне, малыми группами пидары просачиваются сквозь позиции, а если встречают сопротивление, то обходят его", — рассказал он.

Карта боев в районе Селидово Фото: deepstatemap.live

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" назвал ситуацию в Селидово критической.

"Ситуация в Селидово критическая, п**ары доходят мелкими группами уже до многоэтажек. Рано говорить о том, что они там закрепились, ведь это смертники, которых сразу обнуляют дронами, но тенденция хр*новая", — написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 23 октября сообщают, что наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили попытку захватчиков продвинуться вперед в направлении населенного пункта Бондарное. На Покровском направлении захватчики пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Селидово. Наши защитники отбили 56 штурмовых действий.

"На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак возле Горняка, Новодмитровки, Острого, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Времовском направлении за прошедшие сутки агрессор десять раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Богоявленки и Большой Новоселки", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября в DeepState сообщили, что российские ВС РФ захватили село Новосадово Краматорского района Донецкой области.