РФ захопила східну частину Селидового та околиці Новодмитрівки: яка ситуація на Донеччині

Військовослужбовець Станіслав Бунятов назвав "м'яко кажучи, поганою" ситуацію в Селидовому та стверджує, що у місті нема кому тримати оборону. Боєць із позивним "Мучной" наголошує, що ЗСУ навіть здійснюють контратаки на півдні населеного пункту.

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Російські окупанти мають просування в Селидовому та Новодмитрівці. Також вони намагаються прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку. Про це в мережі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок: динамічна зараз ситуація в районі Селидового. Ворог зміг взяти під контроль східну частину міста, на півдні спостерігається активність п**арів, але без особливих успіхів, наші козаки контратакують. На півночі противник поступово намагається перекривати основну дорогу, яка веде з Покровська. На півдні від Селидового хряки підповзають до Новодмитрівки, бої відбуваються вже на околиці села", — проінформував він.

Військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов напередодні також повідомив, що в Селидовому обстановка "мʼяко кажучи, погана".

"Здолавши важкий шлях підходу до міста, п**ари почали активно просувати житловими масивами й окупували вже половину населеного пункту. Думаю причини такого краху зрозумілі — елементарно нема кому стояти в обороні, малими групами п**ари просочуються крізь позиції, а якщо натрапляють на опір, то обходять його", — розповів він.

Карта боїв в районі Селидового Фото: deepstatemap.live

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" назвав ситуацію в Селидовому критичною.

"Ситуація в Селидовому критична, п**ари доходять дрібними групами вже до багатоповерхівок. Зарано говорити про те, що вони там закріпилися, адже це смертники, яких одразу обнуляють дронами, та тенденція хр*нова", — написав він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 23 жовтня повідомляють, що найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили спробу загарбників просунутись уперед в напрямку населеного пункту Бондарне. На Покровському напрямку загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Наші захисники відбили 56 штурмових дій.

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку минулої доби агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня в DeepState повідомили, що російські ЗС РФ захопили село Новосадове Краматорського району Донецької області.