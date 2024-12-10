На фортификациях украли 20 миллиардов: у Украины проблемы со строительством линии обороны, — FT

Украинские военные деморализованы из-за проблем с укреплениями, заявил народный депутат Дмитрий Разумков. Политик пояснил, что строительство задержали, потому что ожидали успехов в 2023 году.

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В Украине строительством фортификационных сооружений занимается гражданская власть, при этом не консультируется с военными, поэтому результат не совсем соответствует потребностям Сил обороны. Кроме того, не хватает людей — и рядовых строителей, и инженеров. Причина также ситуации — проблемы с мобилизацией, из-за которых в штурмовых бригадах оказываются специалисты инженерных войск. О проблемах с фортификациями в Украине написало издание Financial Times.

Расследователи рассказали, что на тему строительства фортификаций поговорили с нардепом и членом комитета по расследованию задержек и вероятной коррупции при строительстве линии обороны Дмитрием Разумковым, командиром отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станиславом Бунятовым с позывным "Осман", с военным инженером, который занимался укреплениями, другими собеседниками, имена которых не указывались. В статье объяснили, что Украина имеет проблемы с фортификациями, которые должны остановить продвижение ВС РФ, например, в Днепропетровскую область. Проблемы возникли из-за хищений, несогласованности действий гражданской власти, неэффективного использования человеческих, финансовых, материальных ресурсов. Издание подытожило, что россияне слишком близко к административным границам Днепропетровской области: когда они туда доберутся, то под ударом окажутся важные заводы, город с наибольшим количеством населения и даже штабы украинского командования.

Строительство фортификаций и линия фронта по состоянию на 10 декабря Фото: DeepState

Строительство фортификаций — какие есть проблемы

Издание FT привело слова Разумкова, который сообщил, что следователи открыли уголовные производства о хищениях на строительстве фортификаций. Согласно данным комитета, обнаружили злоупотреблений на сумму более 20 млрд грн (около 482 млн долл.). Также он объяснил, почему работы начались не в 2023 году, а позже: потому что власть считала, что ВСУ вернут территории, и поэтому не следует напрасно укрепляться. Еще одна проблема — когда начались работы, не было централизованного управления, не было одного ответственного, деньги "распылялись", сказал он.

"Ситуация с укреплениями является еще одним фактором деморализации войск. Средства распылены по всем регионам и каждый строит свое", — заявил Разумков журналистам.

О ситуации в Днепропетровской области расследователи узнали от двух анонимных собеседников. Они рассказали, что на строительство оборонительных сооружений в регионе до ноября 2024 года выделили 7,3 млн долл. Но работы начались в течение последних месяцев, поэтому успели немного. Журналисты написали, что видели "несколько подготовленных позиций и противотанковый ров", а также укрепления, которые не достроили и бросили.

Ответственный за фортификации в Донецкой области заверил, что их построили до октября 2024 года. Речь идет о первой линии обороны — ее завершили, вторая — строится, а к третьей еще не приступали. Кроме того, работы проводятся в опасных условиях, под обстрелами, люди работают в тяжелых бронежилетах, что замедляет процесс, говорится в статье.

Еще одна проблема — окопы "не в приоритете" у командования, сказал FT один из командиров. Он заявил, что его подразделение перебрасывали с места на место 32 раза и каждый раз пехотинцы самостоятельно укреплялись и им, ко всему, запрещали резать деревья. Бунятов, в свою очередь, отметил, что фортификациями должны заниматься специальные инженерные войска. Но вместо этого это делает гражданские власти, которые заставляют рыть пехотинцев. Между тем из-за недостатка бойцов на фронте в штурмовые бригады перевели профессиональных военных инженеров, которые не могут заниматься делом, в котором являются специалистами.

"Если бы военных инженеров не отправляли на штурмовые действия, тогда бы все пошло. Сейчас система или вообще не работает, или работает незначительно", — привели журналисты слова Бунятова.

Отметим, 24 ноября в Минобороны Украины заявили, что планируют построить "многоуровневую оборону". Для этого планируют создать межведомственную группу с участием специалистов Минцифры. Цель нового органа — координация усилий военных и гражданской власти, пояснили чиновники в конце 2024 года.

Напоминаем, 1 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о начале строительства фортификаций на восточной границе: объяснил, от каких стран планируют защититься.