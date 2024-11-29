Миллиарды "уходят в песок": на побережье Одесской области разрушаются фортификационные укрепления (фото)

В сети публикуют фото почти наполовину погруженных в песок тетраподов. Сотрудник парка "Тузловские лиманы" Иван Русев утверждает, что власти не консультировались у экспертов и укрепления установили "где попало".

Береговые укрепления в Одесской области разрушаются морскими волнами. Тетраподы, которые установили за государственные средства для защиты от вражеского десанта на береговой линии национального природного парка "Тузловские лиманы", установили без учета мнения экспертов по береговедению и они начали погружаться в песок, говорит сотрудник парка, доктор биологических наук Иван Русев.

Побережье всегда подвергается негативному воздействию волн, поэтому стихия не уничтожила фортификационные сооружения, необходимо при их установке учитывать мнение экспертов, заявил Иван Русев.

"Мировая практика береговедения свидетельствует, что какими бы прочными ни были волнорезы, плотины или стены портовых конструкций, со временем волны, вызывающие процесс эрозии, могут привести к их полному разрушению. Кроме того, волны, в сочетании с ветрами, способны перемещать песчаные береговые линии и даже полностью уничтожать песчаные пляжи. И для предотвращения подобных неприятностей, как защита в отдельных случаях, и были придуманы необычные штуки под названием тетраподы, но устанавливать их "где попало" без экспертного заключения просто бессмысленно", — написал доктор биологических наук.

По словам Русева, Одесская областная власть при установлении тетраподов не обращалась к специалистам за консультацией, поэтому установили их нерационально и море начало "закапывать" укрепления.

"Несколько месяцев назад установили эти тетраподы на песке, но элементарно не учли мнение экспертов по береговедению — где именно следует их установить, чтобы они гарантированно смогли выполнить свою функцию и море их не закопало. А такие специалисты с мировым именем есть совсем рядом с ОВА — в Одесском национальном университете им. И.И.Мечникова на геолого-географическом факультете. Но, как мы узнали лично от профессоров по береговедению Юрия Шуйского и Галины Выхованец, к ним за элементарным экспертным заключением никто так и не обращался", — заявил Иван Русев.

Ранее о проблеме говорил также житель Одессы Виталий Оплачко. Он опубликовал фото тетраподов с пляжа Затоки, на котором укрепления почти на половину "погрузились" в песок.

"Ставили их для противодействия возможному российскому десанту. Тетраподы были установлены на песке и через месяцы под воздействием гравитации, волн и осадков ушли под землю. Интересно, а на что вообще рассчитывали те, кто их устанавливал? Деньги ушли в песок в прямом смысле выражения", — написал одессит.

Виталий Оплачко опубликовал фото погруженных в песок тетраподов на пляже Затоки Фото: Facebook

На тетраподы в Одесской области потратили 2,7 миллиарда гривен

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время седьмого регионального заседания правительства в Одессе 8 ноября заявил, что на развитие фортификационных сооружений в Одесской области государство направило почти 2,7 миллиарда гривен.

"По состоянию не сейчас выполнено 99% запланированных работ", — сообщал Денис Шмыгаль.

Всего, по его словам, в этом году Одесская область получила на проекты восстановления более 4,6 млрд грн.

Напомним, РФ осуществила ракетный обстрел Одессы 18 ноября. Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал о 10 погибших, а городской голова Одессы Геннадий Труханов проинформировал, что после российской атаки 23 пострадавших госпитализировали в городскую больницу, также были повреждены жилые и административные здания, университет и автомобили.

Перед тем около 50 ракет и беспилотников атаковали Одесскую область во время массированного обстрела 17 ноября. После попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Одесском районе и в самой Одессе произошел блэкаут.