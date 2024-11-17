Блэкаут в Одессе: в городе не могут заживить критическую инфраструктуру, закрывают школы (видео)

По информации ДТЭК, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры в Киевский и Приморский районы города. Восстановить водо- и теплоснабжение обещают к утру.

В воскресенье, 17 ноября, около 50 ракет и беспилотников атаковали Одесскую область во время комбинированного массированного удара, который осуществила Российская Федерация. В результате атаки погибли двое энергетиков. Ранения получил 17-летний парень. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Ситуация с электроснабжением в области остается сложной. Фокус собрал все, что известно о последствиях утреннего обстрела региона.

В Одесской области действуют экстренные отключения. В ДТЭК заявили, что по состоянию на вечер энергетики восстанавливают электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Также там, где это возможно, возвращают свет в дома.

Блэкаут в Одессе

Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. Сейчас нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города.

В сети распространяют кадры блэкаута в Одессе: на улицах города темно, слышен шум генераторов. Некоторые жители также жалуются на отсутствие воды.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что бюветы в Одессе были открыты до 22:00.

"По мере заполнения систем водой, подключаем тепло в дома одесситов. Но, к сожалению, не все сегодня будут с теплом и водой", — отметил он.

Из-за ограничения энергоснабжения в городе не могут запустить на маршруты электротранспорт. Власти ищут альтернативу. Сейчас есть возможность запустить дополнительно четыре автобуса. Перевозка будет бесплатной.

Как сообщила директор Департамента образования и науки Елена Буйневич, по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС в Одессе школы и садики уходят на два выходных дня. Будут работать дежурные группы для тех детей, родители которых не могут оставить их дома.

Ситуация в Одесской области

Начальник ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что Россия во время утренней атаки направила на область было около 50 воздушных целей. 80% из них — это были ракеты различных типов.

Ситуация с теплом, водой и электроэнергией в Одесской области остается сложной, но специалисты работают непрерывно, чтобы вернуть комфорт в дома жителей региона, заверил глава ОГА Олег Кипер.

В южных и центральных районах области, таких как Измаильский, Раздельнянский, Березовский и Белгород-Днестровский, электроснабжение уже стабильно. Тем временем в Болградском и Подольском районах энергетики продолжают работать над полным восстановлением электричества. В этих районах также функционируют пункты несокрушимости для поддержки населения.

На сегодня в области работает 674 пункта несокрушимости, а при необходимости готовы оперативно открыть еще 138.

Энергетики надеются, что при благоприятных условиях стабилизация электроснабжения в Одесской области состоится в ближайшее время. Восстановление водо- и теплоснабжения ожидается до утра.

Министерство энергетики сообщило о двух погибших сотрудниках "Укрэнерго". Это Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский, которые посвятили много лет работе в энергетике. Без родителей остались их дочери 10 и 14 лет.

Напомним, 17 ноября ВС РФ атаковали Украину 120 ракетами и 90 БпЛА. Силы ПВО работали почти во всех регионах и уничтожили 102 ракеты и 42 дрона. Президент Владимир Зеленский заявил, что целью врага была энергетическая инфраструктура по всей Украине.

18 ноября во всех регионах Украины запланированы графики отключений света. Меры ограничения электропотребления будут применены с 6:00 до 22:00. Отключать будут в две очереди одновременно.