Блекаут в Одесі: у місті не можуть заживити критичну інфраструктуру, закривають школи (відео)

За інформацією ДТЕК, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури у Київський і Приморський райони міста. Відновити водо- та теплопостачання обіцяють до ранку.

У неділю, 17 листопада, близько 50 ракет і безпілотників атакували Одеську область під час комбінованого масованого удару, який здійснила Російська Федерація. Внаслідок атаки загинули двоє енергетиків. Поранення дістав 17-річний хлопець. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Ситуація з електропостачання в області залишається складною. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки ранкового обстрілу регіону.

В Одеській області діють екстрені відключення. У ДТЕК заявили, що станом на вечір енергетики відновлюють електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Також там, де це можливо, повертають світло в домівки.

Блекаут в Одесі

Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. Наразі немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста.

У мережі поширюють кадри блекауту в Одесі: на вулицях міста темно, чути шум генераторів. Деякі жителі також скаржаться на відсутність води.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що бювети в Одесі були відкриті до 22:00.

"По мірі заповнення систем водою, підключаємо тепло в домівки одеситів. Але, на жаль, не всі сьогодні будуть із теплом та водою", — зазначив він.

Через обмеження енергопостачання у місті не можуть запустити на маршрути електротранспорт. Влада шукає альтернативу. Наразі є можливість запустити додатково чотири автобуси. Перевезення буде безкоштовним.

Як повідомила директорка Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС в Одесі школи і садочки йдуть на два вихідні дні. Працюватимуть чергові групи для тих дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома.

Ситуація в Одеській області

Начальник ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що Росія під час ранкової атаки спрямувала на область було близько 50 повітрянхи цілей. 80% з них — це були ракети різних типів.

Ситуація з теплом, водою та електроенергією на Одещині залишається складною, але фахівці працюють безперервно, щоб повернути комфорт у домівки жителів регіону, запевнив голова ОВА Олег Кіпер.

У південних і центральних районах області, таких як Ізмаїльський, Роздільнянський, Березівський та Білгород-Дністровський, електропостачання вже стабільне. Тим часом у Болградському та Подільському районах енергетики продовжують працювати над повним відновленням електрики. У цих районах також функціонують пункти незламності для підтримки населення.

На сьогодні в області працює 674 пункти незламності, а за необхідності готові оперативно відкрити ще 138.

Енергетики сподіваються, що за сприятливих умов стабілізація електропостачання на Одещині відбудеться найближчим часом. Відновлення водо- та теплопостачання очікується до ранку.

Міністерство енергетики повідомило про двох загиблих співробітників "Укренерго". Це Дмитро Камінний і Максим Шаргородський, які присвятили багато років роботі в енергетиці. Без батьків залишилися їхні доньки 10 і 14 років.

Нагадаємо, 17 листопада ЗС РФ атакували Україну 120 ракетами й 90 БпЛА. Сили ППО працювали майже у всіх регіонах і знищили 102 ракети і 42 дрони. Президент Володимир Зеленський заявив, що ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.

18 листопада в усіх регіонах України заплановані графіки відключень світла. Заходи обмеження електроспоживання будуть застосовані з 6:00 до 22:00. Вимикатимуть дві черги одночасно.