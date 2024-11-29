Мільярди "ідуть у пісок": на узбережжі Одещини руйнуються фортифікаційні укріплення (фото)

У мережі публікують фото майже наполовину занурених у пісок тетраподів. Співробітник парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв стверджує, що влада не консультувалася в експертів і укріплення встановили "де попало".

Берегові укріплення на Одещині руйнуються морськими хвилями. Тетраподи, які встановили за державні кошти для захисту від ворожого десанту на береговій лінії національного природного парку "Тузлівські лимани", встановили без урахування думки експертів із берегознавства та вони почали занурюватися в пісок, говорить співробітник парку, доктор біологічних наук Іван Русєв.

Узбережжя завжди піддається негативному впливу хвиль, тож стихія не знищила фортифікаційні споруди, необхідно при їх встановленні враховувати думку експертів, заявив Іван Русєв.

"Мирова практика берегознавства свідчить, що якими б міцними не були хвилерізи, греблі або стіни портових конструкцій, згодом хвилі, що викликають процес ерозії, можуть призвести до їхнього повного руйнування. Крім того, хвилі, у поєднанні з вітрами, здатні переміщати піщані берегові лінії та навіть повністю знищувати піщані пляжі. І для запобігання подібним неприємностям, як захист в окремих випадках, і були придумані незвичайні штуки під назвою тетраподи, але встановлювати їх "де попало" без експертного заключення просто безглуздо", — написав доктор біологічних наук.

За словами Русєва, Одеська обласна влада під час встановлення тетраподів не зверталася до спеціалістів по консультацію, тому встановили їх нераціонально і море почало "закопувати" укріплення.

"Декілька місяців тому встановили ці тетраподи на піску, але елементарно не врахували думку експертів з берегознавства — де саме слід їх встановити, щоб вони гарантовано змогли виконати свою функцію і море їх не закопало. А такі фахівці зі світовим ім'ям є зовсім поруч з ОВА — в Одеському національному університеті їм. І.І.Мечникова на геолого-географічному факультеті. Але, як ми дізнались особисто від професорів з берегознавства Юрія Шуйського та Галини Вихованець, до них за елементарним експертним заключенням ніхто так і не звертався", — заявив Іван Русєв.

Раніше про проблему говорив також житель Одеси Віталій Оплачко. Він опублікував фото тетраподів з пляжу Затоки, на якому укріплення майже на половину "занурилися" в пісок.

"Ставили їх для протидії можливому російському десанту. Тетраподи були встановлені на піску і через місяці під впливом гравітації, хвиль і опадів пішли під землю. Цікаво, а на що взагалі розраховували ті, хто їх встановлював? Гроші пішли в пісок у прямому сенсі виразу", — написав одесит.

Віталій Оплачко опублікував фото занурених у пісок тетраподів на пляжі Затоки Фото: Facebook

На тетраподи в Одеській області витратили 2,7 мільярда гривень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час сьомого регіонального засідання уряду в Одесі 8 листопада заявив, що на розбудову фортифікаційних споруд в Одеській області держава спрямувала майже 2,7 мільярда гривень.

"Станом не зараз виконано 99% запланованих робіт", — повідомляв Денис Шмигаль.

Всього, за його словами, цьогоріч Одещина отримала на проєкти відновлення понад 4,6 млрд грн.

Нагадаємо, РФ здійснила ракетний обстріл Одеси 18 листопада. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв про 10 загиблих, а міський голова Одеси Геннадій Труханов проінформував, що після російської атаки 23 постраждалих госпіталізували до міської лікарні, також були пошкоджені житлові та адміністративні будівлі, університет і автомобілі.

Перед тим близько 50 ракет і безпілотників атакували Одещину під час масованого обстрілу 17 листопада. Після влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеському районі та в самій Одесі стався блекаут.