На фортифікаціях вкрали 20 мільярдів: в України є проблеми з будівництвом лінії оборони, — FT

Українські військові деморалізовані через проблеми з укріпленнями, заявив народний депутат Дмитро Разумков. Політик пояснив, що будівництво затримали, бо очікували успіхів у 2023 році.

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В Україні будівництвом фортифікаційних споруд займається цивільна влада, проте вона не консультується з військовими, тому результат не зовсім відповідає потребам Сил оборони. Крім того, не вистачає людей — і рядових будівельників, і інженерів. Причина цієї ситуації — проблеми з мобілізацією, через які в штурмових бригадах опиняються фахівці інженерних військ. Про проблеми з фортифікаціями в Україні написало видання Financial Times.

Розслідувачі розповіли, що на тему будівництва фортифікацій поговорили з нардепом і членом комітету з розслідування затримок і ймовірної корупції під час будівництва лінії оборони Дмитром Разумковим, командиром відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіславом Бунятовим із позивним "Осман", з військовим інженером, який займався укріпленнями, іншими співрозмовниками, імена яких не зазначено. У статті пояснили, що Україна має проблеми з фортифікаціями, які повинні спинити просування ЗС РФ, наприклад, в Дніпропетровську область. Проблеми виникли через розкрадання, неузгодженість дій цивільної влади, неефективне використання людських, фінансових, матеріальних ресурсів. Видання підсумувало, що росіяни надто близько до адміністративних меж Дніпропетровської області: коли вони туди дістануться, то під ударом опиняться важливі заводи, місто з найбільшою кількістю населення та навіть штаби українського командування.

Будівництво фортифікацій та лінія фронту станом на 10 грудня Фото: DeepState

Будівництво фортифікацій — які є проблеми

Видання FT навело слова Разумкова, який повідомив, що слідчі відкрили кримінальні провадження про розкрадання на будівництві фортифікацій. Згідно з даними комітету, виявили зловживань на суму понад 20 млрд грн (близько 482 млн дол.). Також він пояснив, чому роботи почались не у 2023 році, а пізніше: тому що влада вважала, що ЗСУ повернуть території, і тому не слід марно укріплюватись. Ще одна проблема — коли почались роботи, не було централізованого керування, не було одного відповідального, гроші "розпорошувались", сказав він.

"Ситуація з укріпленнями є ще одним чинником деморалізації військ. Кошти розпорошені по всіх регіонах і кожен будує своє", — заявив Разумков журналістам.

Про ситуацію в Дніпропетровській області розслідувачі дізналися від двох анонімних співрозмовників. Вони розповіли, що на будівництво оборонних споруд в регіоні до листопада 2024 року виділили 7,3 млн дол. Але роботи почалися протягом останніх місяців, тому встигли небагато. Журналісти написали, що бачили "кілька підготовлених позицій і протитанковий рів", а також укріплення, які недобудували та покинули.

Відповідальний за фортифікації в Донецькій області запевнив, що їх звели до жовтня 2024 року. Йдеться про першу лінію оборони — її завершили, друга будується, а до третьої ще не ставали. Крім того, роботи тривають у небезпечних умовах, під обстрілами, люди працюють у важких бронежилетах, що сповільнює процес, ідеться у статті.

Ще одна проблема — окопи "не в пріоритеті" у командування, сказав FT один із командирів. Він заявив, що його підрозділ перекидали з місця на місце 32 рази, щоразу піхотинці самостійно укріплювались і їм, до всього, забороняли різати дерева. Бунятов, своєю чергою, наголосив, що фортифікаціями повинні займатися спеціальні інженерні війська. Натомість це робить цивільні влада, яка примушує рити піхотинців. Тим часом через нестачу бійців на фронті в штурмові бригади перевели професійних військових інженерів, які не можуть займатися справою, в якій є фахівцями.

"Якби військових інженерів не відправляли на штурмові дії, тоді б усе пішло. Зараз система або взагалі не працює, або працює незначно", — навели журналісти слова Бунятова.

Зазначимо, 24 листопада в Міноборони України заявили, що планують збудувати "багаторівневу оборону". Для цього планують створити міжвідомчу групу за участю фахівців Мінцифри. Мета нового органу — координація зусиль військових і цивільної влади, пояснили чиновники наприкінці 2024 року.

Нагадуємо, 1 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про початок будівництва фортифікацій на східному кордоні: пояснив, від яких країн планують захиститися.