Скандал у 211 бригаді: командир взводу, який знущався з бійців, втік і переховується від слідства

Військовому повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та дезертирстві.

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Командир взводу 211 понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих солдатів, "розпинав" їх та вимагав гроші, повідомлено про підозру. Про це проінформували в Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що командира підозрюють у перевищенні військовою службовою особою повноважень, самовільному залишенні військової частини, а також дезертирстві (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408 КК України).

Слідство встановило, що командир з лютого по травень 2024 року під час перебування в зоні виконання завдань на сході України неодноразово застосовував насильство щонайменше відносно трьох військовослужбовців.

Одного солдата він побив на Дніпропетровщині за те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла. Пізніше вже на Донеччині він знову побив цього солдата і наказав іншим солдатам прив’язати його до дерев’яної конструкції.

Під час слідства з’ясувалося, що є ще одна жертва побиття командира взводу через суперечку щодо оприлюднення в Інтернеті відеозапису про неналежні умови проживання.

Ще одного підлеглого підозрюваний побив, перебуваючи на Харківщині, через нібито неналежне звернення до нього.

"Слідство триває, встановлюються всі факти насильства над солдатами у бригаді. У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від слідства, його оголошено у розшук", — йдеться в повідомленні.

Скандал у 221 понтонно-мостовій бригаді ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що журналісти оприлюднили розслідування щодо випадків насилля у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили про відсторонення командира військової частини 212 бригади. Міністр оборони Рустем Умєров виступив за покарання винних.

В ДБР зацікавилися комбригом, який залучав до будівництва свого будинку бійців бригади, натомість по документах вони проходили та отримували зарплату як такі, що перебувають на передовій.