Скандал в 211 бригаде: командир взвода, который издевался над бойцами, сбежал и скрывается от следствия

Военному сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и дезертирстве.

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Командиру взвода 211 понтонно-мостовой бригады, который издевался над подчиненными солдатами, "распинал" их и требовал деньги, сообщено о подозрении. Об этом проинформировали в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что командира подозревают в превышении военным служебным лицом полномочий, самовольном оставлении воинской части, а также дезертирстве (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Следствие установило, что командир с февраля по май 2024 года во время пребывания в зоне выполнения задач на востоке Украины неоднократно применял насилие по меньшей мере в отношении трех военнослужащих.

Одного солдата он избил на Днепропетровщине за то, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил его ногой в лицо и продолжил бить по другим частям тела. Позже уже в Донецкой области он снова избил этого солдата и приказал другим солдатам привязать его к деревянной конструкции.

Во время следствия выяснилось, что есть еще одна жертва избиения командира взвода из-за спора относительно обнародования в Интернете видеозаписи о ненадлежащих условиях проживания.

Еще одного подчиненного подозреваемый избил, находясь на Харьковщине, из-за якобы ненадлежащего обращения к нему.

"Следствие продолжается, устанавливаются все факты насилия над солдатами в бригаде. В связи с тем, что подозреваемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск", — говорится в сообщении.

Скандал в 221 понтонно-мостовой бригаде ВСУ: что известно

Напомним, что журналисты обнародовали расследование о случаях насилия в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

В Генштабе ВСУ ранее сообщили об отстранении командира воинской части 212 бригады. Министр обороны Рустем Умеров выступил за наказание виновных.

В ГБР заинтересовались комбригом, который привлекал к строительству своего дома бойцов бригады, зато по документам они проходили и получали зарплату как находящиеся на передовой.