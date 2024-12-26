Чи можуть зняті з обліку особи виїхати за кордон: відповідь ДПСУ

За словами речника Держприкордонслужби, військовий квиток лише засвідчує питання військового обліку і не надає права на перетин кордону. Це питання регулюється нормативно-правовими нормами.

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Військовий квиток з відміткою про зняття з військового обліку не надає чоловікам права на виїзду з України під час дії воєнного стану. Цей документ не є підставою для перетину кордону, він лише засвідчує виключно питання військового обліку особи. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зазначив, що умови перетину кордону чітко визначені у постанові Кабінеті міністрів №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України". Також в документі визначені категорії громадян, які мають на це право.

За словами Андрія Демченка, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану, кордон можуть перетинати на виїзд лише ті категорії чоловіків, які зазначені у постанові Кабміну. Зокрема, правилами визначені наступні категорії:

особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують дружину (чоловіка) для виїзду за межі України за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки чи інвалідність;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності документів, за наявності документів про отримання компенсації на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів та документів, що підтверджують родинні зв’язки;

осіб, які потребують постійного догляду, у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії;

опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою та за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах і отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання у супроводі уповноважених працівників закладу.

Додамо, що подібне рішення прийняв і Верховний суд України у постанові від 9 березня 2023 року по справі 600/2520/22-а. Громадянину з відміткою про зняття з обліку у військовому квитку відмовили у виїзді з України