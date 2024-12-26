Могут ли снятые с учета лица выехать за границу: ответ ГНСУ

По словам представителя Госпогранслужбы, военный билет лишь удостоверяет вопрос воинского учета и не дает права на пересечение границы. Этот вопрос регулируется нормативно-правовыми нормами.

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Военный билет с отметкой о снятии с воинского учета не предоставляет мужчинам права на выезд из Украины во время действия военного положения. Этот документ не является основанием для пересечения границы, он лишь удостоверяет исключительно вопрос военного учета лица. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что условия пересечения границы четко определены в постановлении Кабинета министров №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Также в документе определены категории граждан, которые имеют на это право.

По словам Андрея Демченко, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, границу могут пересекать на выезд только те категории мужчин, которые указаны в постановлении Кабмина. В частности, правилами определены следующие категории:

лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающие жену (мужа) для выезда за пределы Украины при наличии документов, подтверждающих родственные связи или инвалидность;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов, при наличии документов о получении компенсации на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий);

бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи;

лиц, нуждающихся в постоянном уходе, в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения врачебно-консультативной комиссии;

опекунов лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом и при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенных копий);

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания в сопровождении уполномоченных работников учреждения.

Добавим, что подобное решение принял и Верховный суд Украины в постановлении от 9 марта 2023 года по делу 600/2520/22-а. Гражданину с отметкой о снятии с учета в военном билете отказали в выезде из Украины