ЗСУ узяли у полон першого солдата з КНДР: що відомо (фото)

Поблизу кордону з Сумською областю, розповів офіцер ЗСУ з позивним "Алекс", є позиції, де в траншеях сидять цілі підрозділи північнокорейців.

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Бійці Збройних сил України, можливо, узяли у полон першого солдата з Північної Кореї, яких Пхеньян відправив на підтримку російських військ у війні. Фото, як стверджується з полоненим солдатом з КНДР, з'явилося у мережі.

На світлині помітно людину азійської зовнішності. Поряд з ним стоїть людина у військовій флісовій шапці та цивільній курточці сріблястого кольору.

Наразі офіційно інформацію про ймовірного полоненого не підтверджують. Генеральний штаб повідомив, що на Курському напрямку у четвер, 26 грудня, відбулося десять боєзіткнень. Противник скинув дев'ять керованих авіаційних бомб по районах населених пунктів та позиціям наших оборонців, завдав 201 артилерійський обстріл, зокрема 13 — із реактивних систем залпового вогню.

Водночас офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" пожартував, що перший полонений невдовзі долучиться до іноземного "Легіону Свобода Кореї". За його словами, українцям толку з громадянина КНДР буде мало, оскільки, на його думку, полонених навряд чи хтось мінятиме. Північна Корея напевно повністю розпрощалась з солдатами, коли віддавала їх на війну, бо вони були просто як товар, за який їм вже заплатили. Росії ж буде ще більше начхати на їх долю, гадає український військовий.

Також "Алекс" розповів, що поблизу кордону з Сумською областю є позиції, де в траншеях сидять цілі підрозділи корейців. Їх, за словами офіцера, дуже вдало кошмарять вночі скидами, адже тепловізорів чи приладів нічного бачення росіяни своїм "друзям" пожалкували. Тому їх знатно пресують, — поділився офіцер.

Нагадаємо, розслідувачі з'ясували, що Росія видає солдатам із КНДР військові квитки із повністю сфальсифікованою інформацією про їхню "легалізацію".

Солдати з КНДР ніби запрограмовані на одноразову роботу, але водночас сміливі та відчайдушні бійці, через що їх не вдавалося узяти у полон.