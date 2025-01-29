"Сірою зоною поки не пахне": в ЗСУ спростовують, що втратили позиції на Курахівському напрямку

Інформація про відстань в 3 км між флангами "кишені" також не відповідає дійсності. За його словами, "все дещо краще, ніж зображено на картах".

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Ситуація на Курахівському напрямку в районі населених пунктів Шевченко та Андріївка не відповідає тому, що заявляють окремі джерела. Зараз тут немає "сірої" зони. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Він зазначив, що деякі ЗМІ повідомляли, що лінія бойового зіткнення підійшла впритул до населених пунктів Улакли та Андріївка, але це не відповідає дійсності.

"На цій ділянці противник намагається проскакувати між бойовими порядками наших підрозділів для того, щоб закріпитись якомога далі, але не сильно то виходить. Тому можна сказати, що ЛБЗ дещо подалі від Андріївки та Улакли, хлопці досі тримають позиції в районі населеного пункту. Шевченко, тому "сірою", тим більше, "червоною" зоною там поки і не сильно пахне", — написав "Алекс".

Він додав, що інформація про відстань в 3 км між флангами "кишені" також не відповідає дійсності. За його словами, "все дещо краще, ніж зображено на картах".

Що кажуть у Генштабі

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 січня повідомлялося, що на Покровському напрямку 88 атак відбито Силами оборони, зокрема, в районі Курахового, Шевченка, Уракли.

"Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що один-єдиний український танк зупинив наступ ЗС РФ на Покровському напрямку, повідомило командування ОСУВ "Хортиця". Росіяни їхали у бронемашинах, але потрапили під удар ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ прагнуть утворити великий "котел" на 1200 квадратних кілометрів на лінії від Покровська до Часового Яру у Донецькій області.