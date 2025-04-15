Готовність убивати та самопожертва: Залужний розповів, як українцям треба діяти на війні (відео)

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив, яким є справжнє обличчя війни й що потрібно робити українцям. Зі слів генерала у відставці, українці роблять два важливих вибори. Один з цих виборів — готовність убивати за батьківщину, заявив Залужний.

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Фрагмент виступу ексголовнокомандувача та посла України у Великій Британії 15 квітня з'явився у Telegram-каналі посадовця.

Залужний виступив під час відкриття нового освітнього простру, на яке, зокрема, був запрошений глава УГКЦ Святослав (Шевчук), кінорежисерка Ірина Цілик, третій український президент Віктор Ющенко та інші. Колишній головнокомандувач пояснив, що хоче розповісти присутнім про "справжнє обличчя війни" і про два вибори, які повинні зробити громадяни, долучаючись до збройної боротьби. Перший вибір — це готовність до самопожертви, сказав Залужний.

"Перше рішення — не злякатися і не боятися помирати. А значить — бути готовим до самопожертв", — пролунало під час виступу.

Другий вибір — це готовність убивати за свою країну, заявив бойовий офіцер. Залужний упевнений, що названі ним два складники — це основа бойового духу під час війни.

"Друге рішення полягає у тому, що ти маєш прийняти рішення і бути готовим вбити. І саме готовність не тільки до самопожертви, а й до готовності вбивати за Україну, за її землю, за її народ, за власну сім'ю і приводить нас до того бойового духу, який дозволяє вести збройну боротьбу", — наголосив Залужний.

Заява Залужного пролунала 11 квітня під час відкриття "Української школи Управління". Школа планує навчати активістів громадського та військового сектору, розповідається на порталі компанії.

Зазначимо, 19 лютого генерал Залужний взяв участь онлайн-заході медіа NV і у своєму виступі також торкнувся російсько-української війни. З його слів, на початку вторгнення РФ він припустився помилки. Як з'ясувалось, помилка стосувалась припущення, що росіяни припинять бойові дії, якщо матимуть великі втрати. Залужний підсумував, що Кремль готовий на безмежні втрати на шляху до своєї мети зі знищення України.

Під час виступу, який пролунав у січні, екоголовнокомандувач пояснив, що потрібно робити Україні та світу, щоб примусити Москву припинити війну. До бойових дій вже приєднались три країни — Іран, КНДР, Китай, нагадав посадовець. Залужний наголосив, що Захід не повинен боятись переходити "червоні лінії", намальовані РФ.

Нагадуємо, 13 квітня Залужний відреагував на атаку РФ на Суми, внаслідок якої загинуло майже 40 українців. 11 квітня з'явилась колонка ексголовнокомандувача на порталі Defense One, у якій він торкнувся питання ШІ та дронів.