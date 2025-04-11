"Захід має засвоїти ці уроки": Залужний розповів, як дрони та ШІ змінили українську армію

Колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал у відставці, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний пояснив, як дрони, використання штучного інтелекту та розробка системи управління боєм DELTA дозволили українській армії протистояти більшому противнику. Він зазначив, що західні країни мають засвоїти здобутий Україною досвід, щоб бути спроможними до ведення сучасної війни.

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Ексголовком Збройних сил України Валерій Залужний розповів про роль українських дронів у протистоянні Збройним силам РФ і нові підходи до ведення війни в статті для Defence One.

У дослідженні Королівського інституту об’єднаних збройних сил (RUSI) зазначається, що українські БПЛА "завдають приблизно дві третини втрат" російським окупантам і це робить таку зброю "удвічі ефективнішою за будь-яку іншу в українському арсеналі". Залужний зауважує, що ще три роки тому безпілотникам не надавали великого значення на полі бою, і український досвід змінює західні підходи до ведення війни.

За словами ексголовкома, високотехнологічна армія Сполучених Штатів Америки покладається на величезні обсяги передачі даних і цим створює електронні сліди, за якими ворог може виявляти ціль. Водночас низькотехнологічні супротивники продовжують завдавати серйозної шкоди дешевими засобами на кшталт саморобних вибухових пристроїв.

Залужний із посиланням на звіт RUSI говорить, що російсько-українська війна сьогодні ведеться на виснаження, як у часи Першої світової. Ворог може швидко виявляти найменші рухи та атакувати без попередження, тому з обох боків солдати лишаються "замкненими" в оборонних укріпленнях і навіть ротація та медична евакуація стають небезпечними.

Колишній головнокомандувач виокремлює три ключових фактори, які змінили традиції ведення війни:

невеликі тактичні безпілотники, які використовуються для націлювання на військові сили, обладнання та інші БПЛА в повітрі, на суші та на морі;

радіоелектронна боротьба, яка дозволяє відстежувати, глушити та перехоплювати сигнали дронів, відбивати атаки та знищувати спеціалізовані екіпажі;

дистанційні датчики різної складності, що створюють у незахищених просторах буферні зони, крізь які не може пробратися противник.

Україна під загрозою існування виробила нові способи ведення бойових дій, відмовившись від методів, тактики, обладнання та управління інформацією в стилі холодної війни. За допомогою недорогих морських безпілотників українські військові вигнали Чорноморський флот РФ з Криму, а також дрони без бойової частини використовуються у логістичних і евакуаційних цілях, пише Залужний.

Ексголовком ЗСУ зазначає, що Україна використовує для виготовлення БПЛА переважно доступні апаратні компоненти та програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, і при цьому дрони стають більш автономними та можуть працювати без постійної уваги з боку оператора та навіть без стабільного підключення до GPS. Однак все одно під час боїв вирішальним лишається питання ефективного управління, для чого стала в пригоді система управління боєм DELTA, яку в Україні почали розробляти за кілька років до повномасштабного вторгнення РФ.

Система управління боєм DELTA дозволяє бійцям ЗСУ оперативно отримувати дані Фото: dou.ua

Система управління боєм DELTA стала перевагою ЗСУ

"Ми називаємо це "Google для військових", тому що після одного входу ви отримуєте доступ до різних модулів у системі. Google допомагає організувати ваш робочий простір, DELTA допомагає організувати ваш "військовий" простір", — сказала підполковник ЗСУ Єлизавета Бойко, Збройні сили України, керівниця відділу розвитку Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Цифрової філії Міністерства оборони України під час недавніх навчань НАТО в липні 2024 року.

Залужний зазначає, що українська DELTA простіша для використання за американську систему керування боєм Palantir, і водночас вона дозволяє українським військовим отримувати інформацію про ситуацію на лінії боєзіткнення та ухвалювати правильні рішення у критичні моменти. Це дає перевагу проти більшого противника.

DELTA надає повну картину боїв за допомогою штучного інтелекта Фото: dou.ua

DELTA використовує штучний інтелект, щоб оперативно сортувати дані та надавати військовим повну картину на полі бою і за його межами. Система збирає інформацію з різних джерел: відкритих даних, повідомлень людей, супутникових знімків, відеоканалів з дронів, записів з мобільних телефонів тощо. Також вона містить сховище ідентифікованих і запропонованих цілей для ударів.

Бійці Сил оборони використовують систему DELTA для ефективного керування БПЛА Фото: NYT

Нові умови на полі бою вимагають швидкої адаптації, зазначає Залужний. Він зауважує, що зараз використання у війні штучного інтелекту та БПЛА стали нормою. Щоб ворог не отримав переваги, потрібно постійно розвивати обладнання, системи та розробляти нові тактики, які прискорюватимуть і робитимуть надійнішими обмін даними та керування дронами.

Ексголовком застерігає західні армії від нехтування цим досвідом ЗСУ.

"Зустрічаючись із супротивниками, озброєними масово розгорнутою, оптимізованою автономною зброєю, вони можуть стати загальновідомими жертвами німецького бліцкригу Другої світової війни. На щастя, вони мають дар незмірної цінності: досвід, здобутий Україною важкою працею, викуваний у виснажливій боротьбі за виживання. Якщо Захід хоче вижити, він повинен швидко й повністю засвоїти ці уроки й добре ними скористатися", — пише Залужний.

Нагадаємо, 8 квітня Валерій Залужний розповів про штаб ЗСУ у Німеччині, який став "секретною зброєю" для планування Україною військових операцій у співпраці з партнерами.

Міністерство оборони України 18 березня оголосило про старт програми підготовки інструкторів за бойовою системою DELTA.