"Став нашою секретною зброєю": Залужний розповів про штаб ЗСУ у Німеччині

Українські Сили оборони мали оперативний штаб, де спільно з партнерами аналізували військові операції та оцінювали потреби захисників. Колишній воєначальник Валерій Залужний розповів про залаштунки його створення.

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Про це відомо з публікації ексголовнокомандувача ЗСУ і посла України у Великій Британії Валерія Залужного у Facebook від 8 квітня.

"Цей штаб справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації", — підкреслив він.

Залужний вирішив привідкрити завісу того, як це штаб створювали. Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ військова допомога Україні суттєво зросла, партнери надавали різну зброю й техніку. Водночас формувались нові виклики, пов’язані з доставленням озброєння і його ремонтом.

У квітні 2022 року Україна створила центр з координації постачання військової допомоги. Спочатку він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у німецькому Штутгарті, а згодом "переїхав" до Вісбадену.

В Україні зрозуміли, що потрібен спільних з союзниками оперативний штаб, де можна було б оцінювати потреби у зброї й техніці, виходячи з планування операцій.

"Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні. Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу", — розповів Залужний.

Ідею вдалося реалізувати завдяки підтримці Великої Британії.

"І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць. Цей майданчик став чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них", — підкреслив колишній головнокомандувач.

Він показав знімок, зроблений під час зустрічі з американськими та британськими партнерами в Україні у серпні 2023 року.

Нагадаємо, у грудні 2023 року повідомлялось, що президент Володимир Зеленський відвідав штаб Європейського командування США у Вісбадені. Він заявляв, що "переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні".

7 квітня Зеленський вперше підтвердив операцію Сил оборони у Бєлгородській області РФ. Він наголосив на справедливості присутності ЗСУ у прикордонних районах на території Росії та розкрив мету України.