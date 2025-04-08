"Активні дії": Зеленський вперше підтвердив бої ЗСУ у Бєлгородській області (відео)

Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що Сили оборони проводять операцію в Бєлгородській області Росії. В Генеральному штабі Збройних сил України наразі офіційно не коментували бойові дії на цьому напрямку.

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Про дії ЗСУ на території РФ президент розповів у вечірньому зверненні 7 квітня.

Володимир Зеленський відзначив активні дії ЗСУ у Бєлгородській області РФ. На відео з 1:58.

"Окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність у Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо — війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів", — сказав президент.

За його словами, головком доповів про активність українських підрозділів на лінії кордону, у сірій зоні та безпосередньо на російській території. Зеленський зазначив, що завдяки Курській операції Сили оборони змогли зменшити тиск ворога на інших напрямках фронту, зокрема в Донецькій області.

Він відзначив роботу українських підрозділів у Бєлгородській області, зокрема 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

За даними Інституту вивчення війни (ISW) станом на 7 квітня, на Бєлгородщині тривають бої в районі населених пунктів Попівка та Демидівка, а геолокаційні кадри свідчать, що росіяни просунулися в центр Демидівки (на північний захід від Бєлгорода).

Ситуація в Бєлгородській області РФ станом на 7 квітня за оцінками ISW Фото: ISW

Операція в Бєлгородській області: що відомо

Боєць Сил оборони у своєму телеграм-каналі "Бахмутський Демон" 18 березня розповів, що російська ДРГ намагалася зайти з Бєлгородщини, однак українські військові у відповідь самі зайшли на територію РФ. Проте боєць зазначав, що про прорив кордону не йдеться.

Низка російських Telegram-каналів 23 березня заявили, що ЗСУ захопили Демидівку у Бєлгородській області.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков 24 березня повідомив про нібито три атаки ЗСУ в Бєлгородській області, а Міноборони Росії заявило про "відбиття спроби вторгнення" українських підрозділів на цю територію.

Про бої в Бєлгородській області РФ в районі Демидівки 25 березня повідомляли аналітики групи DeepState.

3 квітня операцію ЗСУ в Бєлгородській області підтвердив головнокомандувач Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Європі генерал Крістофер Каволі. Він висловився про "невеликий контрнаступ", якій здійснили українські військові за кілька тижнів до того.

Фокус 7 квітня з'ясовував, що відбувається на кордоні РФ та Сумщини і які ризики виникають для області.