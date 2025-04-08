"Активные действия": Зеленский впервые подтвердил бои ВСУ в Белгородской области (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Силы обороны проводят операцию в Белгородской области России. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины пока официально не комментировали боевые действия на этом направлении.

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О действиях ВСУ на территории РФ президент рассказал в вечернем обращении 7 апреля.

Владимир Зеленский отметил активные действия ВСУ в Белгородской области РФ. На видео с 1:58.

"Отдельно докладывал сегодня главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо — война должна возвращаться туда, откуда она пришла. Главная цель, как и раньше, максимально защитить нашу землю, защитить наши общины на Сумщине, на Харьковщине от российских оккупантов", — сказал президент.

По его словам, главком доложил об активности украинских подразделений на линии границы, в серой зоне и непосредственно на российской территории. Зеленский отметил, что благодаря Курской операции Силы обороны смогли уменьшить давление врага на других направлениях фронта, в частности в Донецкой области.

Он отметил работу украинских подразделений в Белгородской области, в частности 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

По данным Института изучения войны (ISW) по состоянию на 7 апреля, на Белгородщине продолжаются бои в районе населенных пунктов Поповка и Демидовка, а геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне продвинулись в центр Демидовки (к северо-западу от Белгорода).

Ситуация в Белгородской области РФ по состоянию на 7 апреля по оценкам ISW Фото: ISW

Операция в Белгородской области: что известно

Боец Сил обороны в своем телеграмм-канале "Бахмутский Демон" 18 марта рассказал, что российская ДРГ пыталась зайти с Белгородщины, однако украинские военные в ответ сами зашли на территорию РФ. Однако боец отмечал, что о прорыве границы речь не идет.

Ряд российских Telegram-каналов 23 марта заявили, что ВСУ захватили Демидовку в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 24 марта сообщил о якобы трех атаках ВСУ в Белгородской области, а Минобороны России заявило об "отражении попытки вторжения" украинских подразделений на эту территорию.

О боях в Белгородской области РФ в районе Демидовки 25 марта сообщали аналитики группы DeepState.

3 апреля операцию ВСУ в Белгородской области подтвердил главнокомандующий Североатлантического альянса (НАТО) в Европе генерал Кристофер Каволи. Он высказался о "небольшом контрнаступлении", которое осуществили украинские военные за несколько недель до того.

Фокус 7 апреля выяснял, что происходит на границе РФ и Сумщины и какие риски возникают для области.