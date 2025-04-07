ВС РФ прорывают Сумщину: что происходит на границе и какие риски возникают для области

Российские военные продолжают давить на границе с Сумской областью — враг пытается прорваться штурмовыми группами в районе населенных пунктов Басовка и Новенькое. Фокус выяснил, что происходит на границе и есть ли риск углубления врага.

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Российская пропаганда в очередной раз распространяет дезинформацию — на этот раз речь о якобы "захвате" населенного пункта Басовка на Сумщине, который расположен у границы с Курщиной.

В Центре противодействия дезинформации 6 апреля вечером сообщалось, что россияне не контролируют Басовку на Сумщине. Они пытаются заходить туда штурмовыми группами, и искать подвалы с целью закрепиться, но их уничтожают.

Бои в пограничье Сумщины сложные и продолжаются ежедневно на нескольких участках, а также ведутся в пограничье Курщины.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в разговоре с Фокусом рассказал, что враг не прекращает тактики использования малых штурмовых групп, чтобы эти примененные силы перешли нашу границу, накапливались и расширяли зону боев по территории Украины.

"В частности, это фиксируется и по направлению п.н. Новенькое-Басовка. В то же время эти малые штурмовые группы максимально уничтожаются подразделениями Сил обороны", — сообщил Демченко.

Российская армия на Сумщине: что происходит у границы с Курщиной

Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый подтверждает — россияне присутствуют на Сумщине. Появились фото и видео, подтверждающие их присутствие, в частности — попытки прорывов в районе Басовки.

"Они постоянно штурмуют это направление, заходят мелкими группами, часто на квадроциклах. Иногда прорываются вглубь, прячутся по домам, сидят в подвалах.

Еще раньше они зашли в Новенькое — теперь через него активно перебрасывают силы. Пехота противника постоянно лезет — полями, посадками — и ВСУ приходится постоянно их уничтожать. Работает артиллерия, минометы, дроны, в регион переброшены опытные подразделения", — говорит Фокусу Погорелый.

По словам аналитика, Басовку штурмуют под постоянным давлением. Потери врага большие, но тактика у них — накопительная. Заходят группами: трое зашли — один выжил и остался. Потом еще трое — и уже их четверо. И так они пытаются закрепиться, пока украинские защитники пытаются их "выкурить".

"Относительно угрозы: они стремятся установить огневой контроль над дорогами из Курска на Сумщину. Особенно интересует их направление через пункт пропуска "Суджа — Юнаковка". Если им удастся выйти на этот участок — это будет как минимум медийная "победа". Но сказать, что они вот-вот углубятся вглубь области — рано.

Что будет дальше — зависит от развития ситуации: хватит ли у них ресурсов, сможем ли мы их остановить, будут ли приняты правильные решения. Враг, вероятно, будет пытаться создать буферную зону, как и мы когда-то в своей стратегии. Но предсказать что-то наверняка пока невозможно", — сообщил аналитик.

Прорыв Сумщины как ответ на заход ВСУ в Курскую область

По словам военного эксперта, экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, российские войска уже несколько недель присутствуют на территории Сумской области. Ориентировочно с 5 марта, когда они начали активно выходить из Курской области, началось давление на приграничные районы Украины. Наиболее угрожающая ситуация — в районе населенных пунктов Новенькое и Басовка.

"По имеющейся информации, в этих районах находятся не диверсионно-разведывательные группы, а регулярные подразделения Вооруженных сил РФ. Мы не знаем точной численности, но факт в том, что россияне уже зашли примерно на 6 км вглубь Сумской области.

Вероятной целью противника является Юнаковка — это пункт пропуска, через который проходит важное сообщение с Курской областью. Они уже достают туда артиллерией и дронами. Цель очевидна — перерезать украинскую логистику и заставить наши силы отступить", — считает Ступак.

По мнению эксперта, действия ВС РФ на Сумщине — своеобразная "обратная сторона медали" после действий украинских сил на территории Курской области. Пока нельзя сказать, что есть прямая угроза городу Сумы, но сценарий с частичным захватом сел и созданием буферной зоны, как это произошло в Харьковской области, вполне реален.

"Вероятно, именно поэтому украинские силы активизировались в Белгородской области. Это — попытка разгрузить фронт на Сумщине, оттянув ресурсы противника. По данным, о которых упоминал нардеп Роман Костенко, на этом направлении у россиян сосредоточено до 60 тысяч военных. Конечно, не все они на передовой, но общее давление ощутимо.

Поэтому операции в Белгородской области — это своеобразный сигнал: "русские, мы тоже здесь, вам лучше сосредоточить внимание на своей территории, иначе будет хуже", — говорит Ступак.

Напомним, что что что согласно опубликованным 5 апреля геолокационным кадрам ВСУ на днях продвинулись на юго-восток от поселка Боровая Харьковской области — до территории на западе от села Макеевка в Луганской области.

Также Фокус разбирал вероятное масштабное наступление России на территории Украины после 9 мая, и куда именно может направить свои силы враг.