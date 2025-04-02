От Харькова до Лимана: действительно ли Россия готовит масштабное наступление после 9 мая

Россия готовится к новому наступлению на территории Украины уже в апреле-мае. Фокус выяснил, действительно ли состоится масштабное наступление врага и какие регионы в потенциальной опасности.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский выразил сомнение в способности Российской Федерации осуществить масштабное наступление на территории Украины в ближайшее время. Он отметил, что с 2022 года российские войска не достигли значительных стратегических или оперативных успехов, что ставит под вопрос их способность к широкомасштабным наступательным действиям.

Вениславский подчеркнул, что заявления Кремля о возможном наступлении могут быть направлены на давление на европейских партнеров Украины с целью получения уступок. Он назвал такие заявления "хотелки" и попытками повлиять на международное сообщество.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о концентрации российских сил к северо-востоку от Лимана, что может свидетельствовать о подготовке к захвату населенных пунктов Боровая и Лиман в Луганской области. По данным ISW, на некоторых участках фронта соотношение сил составляет 10 к 1 в пользу российских войск, которые используют хорошо подготовленных контрактников.

Ранее офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин сообщал о возможном наступлении российских войск в апреле 2025 года, отметив, что на соответствующем направлении противник сосредоточил 2-3 дивизии и готовит резервы на полигонах для наступательных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о готовности РФ к активизации боевых действий, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Фокус разбирался, действительно ли готовит РФ наступление на территории Украины в ближайшее время.

Наступление российской армии: под угрозой север Украины

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак подчеркивает, что в последнее время появились сообщения о возможном наступлении российских войск, однако все заявления об этом поступают преимущественно из украинских источников.

"Пока нет подтверждений от западных разведок, в частности американских или британских. Ранее Washington Post и другие международные издания нередко публиковали данные со ссылкой на американскую разведку, но на этот раз таких сообщений нет. Но если говорить, исходя из доступной информации, теоретически наиболее вероятным направлением возможного наступления может стать север Украины — Сумская или Харьковская область. О значительных подготовительных процессах в Запорожском направлении информации пока нет", — говорит Фокусу Ступак.

Эксперт напоминает, что в целом Россия продолжает наступательные действия уже более 17 месяцев — с октября 2023 года. При этом говорить о "неожиданном" масштабном наступлении в современных условиях сложно, ведь большие передвижения военной техники легко отследить через спутниковые снимки. Накануне полномасштабного вторжения в 2022 году западные спецслужбы публично сообщали о скоплении российских войск. Сегодня подобных подтвержденных отчетов нет.

"Не исключено, что украинское командование проводит операцию в Белгородской области, чтобы уменьшить давление на фронте и заставить Россию растянуть силы. Если же наступление россиян состоится, оно, скорее всего, будет направлено на Сумскую или Харьковскую область с территории Курской, Белгородской или Брянской областей", — считает эксперт.

Главным индикатором реальной угрозы остаются данные западных разведок. Пока нет никаких сообщений от МИ-6, британской или эстонской разведки о масштабном накоплении войск. По словам Ступака, западные спецслужбы обычно разглашают подобную информацию через анонимные источники, но на этот раз таких сигналов нет. Это свидетельствует о том, что ситуация остается неопределенной, а любые прогнозы базируются лишь на ограниченных данных.

Масштабное наступление: какие направления выберет РФ для весенне-летней кампании

По словам военного аналитика Олега Жданова, Генеральный штаб Украины, к сожалению, не берет на себя роль единственного официального источника военной информации, что приводит к путанице в обществе. Командир батальона не может комментировать ситуацию на оперативном уровне или оценивать целое оперативное направление. Однако Генштаб упорно не хочет взять на себя ведущую роль в плане информирования общества. Именно поэтому возникает такая путаница.

"Стоит различать уровни информации. То, что озвучивает Центр противодействия дезинформации, является продолжением официальной позиции президента Зеленского. Факт остается фактом: враг готовится к летней наступательной кампании. Они не только определяют направления главных и второстепенных ударов, но и будут пытаться вывести конфликт на новый уровень эскалации сразу на нескольких оперативных направлениях", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперт напоминает, что с февраля в России проходят сборы резервистов в количестве 150 тысяч человек. Именно эти резервисты будут готовы к боевым действиям примерно к концу весны — началу лета. Пока их соберут и подготовят, время пройдет, но Путин к лету получит эту массу личного состава.

"Что касается осеннего призыва, ожидается мобилизация еще 160 тысяч человек. Статистика свидетельствует, что за полгода Россия может перевести на контракт до 50% призывников, а возможно, и больше, ведь там действует система "добровольно-принудительного" контракта. Этот резерв будет направлен на усиление уже начатых боевых действий.

Дополнительно следим за решением Государственной думы РФ, которая планирует отменить отсрочку от мобилизации для студентов. Это потенциально огромный ресурс — люди в возрасте от 18 до 27 лет, а иногда и до 30-ти. Если этот резерв также будет мобилизован, это значительно усилит весенне-летнюю кампанию России", — считает Жданов.

Что касается направлений возможного наступления, Лиманское направление является стратегически важным для оккупантов, поскольку его прорыв откроет путь к Славянско-Краматорской агломерации. Однако сейчас наиболее активные боевые действия наблюдаются на Покровском и Торецком направлениях. Оккупанты пытаются перерезать ключевые трассы, что позволит им создать угрозу для украинских войск.

"В частности, они стремятся из Торецка прорваться в Константиновку, заблокировать трассу Константиновка-Покровск и дальше двигаться или на Константиновку, или вдоль трассы на Покровск. В то же время Лиманское направление является критическим, поскольку оно является "северными воротами" в Славянск и Краматорск. Если враг прорвет оборону в этом районе, перережет трассу Харьков-Донецк, это создаст угрозу окружения украинских сил в Северском выступе", — продолжает военный аналитик.

Что касается Сумской области, Жданов считает, что масштабного наступления там не ожидается. Враг не имеет достаточных сил для глубокого прорыва, поэтому они будут действовать на тактическом уровне — через обстрелы и мелкие прорывы на приграничных территориях. Главная цель — перерезание важных логистических маршрутов.

"Относительно сроков активизации боевых действий. Ожидается, что активное наступление может начаться в мае. Политический фактор здесь также играет роль: Россия будет пытаться использовать 9 мая для внутренней пропаганды, создав информационный повод для мобилизации населения. В общем, весенне-летняя кампания — это традиционный период активизации боевых действий из-за благоприятных погодных условий", — резюмирует Жданов.

Напомним, российские военные сбросили мощную бомбу ФАБ-3000 на дамбу в селе Поповка Белгородской области. Оккупанты уверяют, что так они "предотвратили" наступление ВСУ.

Также российская армия вынуждена перебрасывать на границу с Белгородской областью войска, которые сначала должны были отправить на Донецкое направление.