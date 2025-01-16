Путин объявил призыв резервистов ВС РФ: пойдут ли они на фронт (документ)

Российские власти в четвертый раз с начала вторжения в Украину приказали собрать резервистов на обучение, свидетельствуют документы в росСМИ.

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Президент РФ Владимир Путина подписал указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе ВС РФ. Отдельно указано, что это касается всех субъектов федерации, а местные власти должны этому максимально способствовать. Об указе Путина написали в Telegram-канале росСМИ ТАСС.

Сообщение о призыве резервистов появилось в сети около 19:30 16 января. Указано, что такое происходит ежегодно и касается военных резерва ВС РФ, Росгвардии, МЧС, ФСБ и разного рода охранных структур. В соответствии с российским законодательством, состоятся военные учения резервистов, говорится в указе.

Мобилизация в РФ и призыв резервистов 2025 года Фото: ТАСС

Мобилизация в РФ — детали

В росСМИ "РИА Новости" и ТАСС можно отыскать предыдущие сообщения о призыве резервистов. Впервые о ежегодных учениях написали 18 февраля 2022 года: о предыдущих в Telegram данных не отыскалось. Аналогичные приказы издавались и в 2023, и в 2024 году — в первые месяцы. При этом на скриншотах видно, что документы полностью тождественны, меняется только год. Также есть отдельные замечания для резервистов, которых призывали на обучение в 2023 году: россиян успокаивали, что они не попадут в зону боевых действий.

Отметим, Фокус ранее рассказывал о ходе мобилизации в РФ и о том, как Кремль получает новых солдат. В сентябре 2022 года в РФ началась частичная мобилизация, по итогам которой в российскую армию попало около 450 россиян, сообщила украинская разведка. После этого призыв продолжился, но Кремль не мобилизовал, а набирал добровольцев на контракт. Согласно данным ГУР, в январе 2024 года набирали по 30 тыс. контрактников в месяц.

Между тем начиная с лета 2024 года, аналитики начали следить за ростом выплат добровольцам. Например, в августе наибольшую сумму получали жители Краснодарского края — 1,6 млн руб., а меньше всего — из Тюмени (67 тыс. руб.). В декабре издание "Важные истории" рассказало об очередных рекордах. Как выяснилось, средний размер добровольцам вырос в пять раз и достиг 900 тыс. руб. При этом регион-рекордсмен изменился: теперь больше всего давали в Ивановской области (1,6 млн руб.).

Напоминаем, 15 января издание Bloomberg опубликовало в речи Путина, при которых он бы согласился завершить войну. Тогда же появилось заявление будущего госсекретаря США Марко Рубио: он говорил об условиях США и гарантии безопасности для Украины.