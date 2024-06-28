Выплаты Минобороны РФ для желающих воевать в Украине выросли в 10 раз, — аналитик (инфографика)

Больше всего денег за контракт получают жители Краснодарского края — более 1,6 млн руб. Меньше всего, 67 тыс. руб, выдают в Нижневартовске Тюменской области РФ.

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Российские регионы в течение года существенно увеличили единовременные выплаты для добровольцев, которые заключают контракты в ВС РФ. В Краснодарском крае, например, выплаты стали самыми большими и достигли почти 20 тыс. долл. Об особенностях поиска пополнения для российской армии говорится в инфографике, созданной группой DeepState.

Эксперты DeepState создали инфографику на основе данных, которые украинский аналитик Евгений Истребин опубликовал на странице Facebook. Истребин разместил информацию, которую отыскал на сайтах российских региональных органов власти и в росСМИ.

Выяснилось, что летом 2024 года за заключение контракта с Минобороны РФ россияне получали от 670 тыс. руб. (около 8 тыс. долл.) до 1 675 тыс. руб. (около 18 тыс. долл.). Кроме того, в 13 регионах получают 1 млн руб. и более: среди этих регионов есть, например, Московская область. В лидерах — четыре российских региона:

Краснодарский край — добровольцам выдают по 1 675 тыс. руб;

Туапсинский район, Майкоп, Карачаево-Черкесия — по 1 500 тыс. руб.

В заметке указывается, что размер выплат говорит о том, что россияне не желают идти в российскую армию, которая воюет с украинцами. Российские власти увидели, что мобилизованных не хватает, а добровольцев — мало. Поэтому и решили пополнять ряды ВС РФ благодаря большим деньгам.

"Цифры свидетельствуют о том, что потери к*ев большие и стабильные, поэтому есть постоянная потребность в так называемых "добровольцах", — отметили эксперты DeepState.

Потери ВС РФ — размер выплат российским добровольцам, 2024 год Фото: DeepState

На странице Истребина можно отыскать данные о темпах роста выплат: аналитик сравнил 2023 и 2024 годы. В Карачаево-Черкесской республике и в Краснодарском крае выплаты выросли в 10 раз, в Ростовской области — в 7 раз, в Кабардино-Балкарии — в три раза, в Санкт-Петербурге — в два раза.

Потери ВС РФ — темпы роста выплат российским добровольцам 2023-24 гг. Фото: Facebook

Отметим, 27 июня росСМИ опубликовали ориентировочные подсчеты по потерям ВС РФ во время российско-украинской войны. Журналисты использовали данные Росстата о смертности и выделили данные об избыточной смертности мужчин призывного возраста. Выяснилось, что за два года войны избыток составляет 71 тыс. — это и может быть реальной цифрой потерь российского населения. Между тем в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 28 июня указано, что погибли и стали не боеспособными 540 490 россиян. Потери за прошедшие сутки — "минус" 1170 российских военных.

Напоминаем, издание Forbes рассказало о новой тактике командования ВС РФ, благодаря которой гибнет еще больше живой силы. В мае потери живой силы врага пересекли число 500 тыс. Военные эксперты Фокуса сравнили ситуацию с другими войнами, которые вела Россия.