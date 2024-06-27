СМИ подсчитали официальные данные о погибших россиянах в Украине в 2023 году (инфографика)

По словам журналистов, число погибших вдвое превысило данные за 2022-й год.

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За два года полномасштабного вторжения в Украину свыше 71 тыс. российских военнослужащих погибли. Об этом сообщает медиа "Важные истории" со ссылкой на обновленные данные Росстата о численности умерших.

Журналисты подсчитали потери на основе метода избыточной смертности. По словам авторов подсчетов, в 2023 году избыточная смертность мужчин (20–49 лет) составила 42 тыс. человек. Авторы публикации также сообщили о методе, использовавшемся в ходе анализа.

"Если добавить к 42 тыс. погибших от 20 до 49 лет, рассчитанных на основе избыточной смертности, еще 6% погибших в других возрастах, общая оценка потерь в 2023 году составит 45 тыс." — говорится в заметке.

Данные о погибших россиянах

Сообщается, что общие потери за два года войны, которые видны в статистике Росстата, превысили 70 тыс.

Опрошенные журналистами демографы допускают, что эта оценка — лишь минимально возможное число погибших на войне в Украине. Поскольку смерть могут зафиксировать и в регионе проживания, и в том месте, где он погиб в Украине.

Росстат не сообщает о смертности в оккупированных регионах, а пропавшие без вести также не попадают в статистику.

Напомним, что, по данным NYT, РФ в мае теряла больше 1000 солдат в день. Переход по открытой местности из-за дронов стал самоубийственной задачей.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили пусковые установки россиян в Белгородской области. ВСУ перекрыли логистику войск РФ под Липцами.