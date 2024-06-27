ЗМІ підрахували офіційні дані про загиблих росіян в Україні 2023 року (інфографіка)

За словами журналістів, кількість загиблих удвічі перевищила дані за 2022 рік.

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За два роки повномасштабного вторгнення в Україну загинули понад 71 тис. російських військовослужбовців. Про це повідомляє медіа "Важные истории" з посиланням на оновлені дані Росстату про чисельність померлих.

Журналісти підрахували втрати на основі методу надлишкової смертності. За словами авторів підрахунків, у 2023 році надлишкова смертність чоловіків (20-49 років) становила 42 тис. осіб. Автори публікації також повідомили про метод, який використовували під час аналізу.

"Якщо додати до 42 тис. загиблих від 20 до 49 років, розрахованих на основі надлишкової смертності, ще 6% загиблих в інших вікових групах, загальна оцінка втрат у 2023 році становитиме 45 тис." — ідеться в дописі.

Дані про загиблих росіян

Повідомляють, що загальні втрати за два роки війни, які видно в статистиці Росстату, перевищили 70 тис.

Опитані журналістами демографи припускають, що ця оцінка — лише мінімально можливе число загиблих на війні в Україні. Оскільки смерть можуть зафіксувати в регіоні проживання і в тому місці, де він загинув в Україні.

Росстат не повідомляє про смертність в окупованих регіонах, а зниклі безвісти також не потрапляють у статистику.

Нагадаємо, що, за даними NYT, РФ у травні втрачала понад 1000 солдатів на день. Перехід по відкритій місцевості через дрони став самовбивчим завданням.

Також повідомлялося, що Сили оборони України знищили пускові установки росіян у Бєлгородській області. ЗСУ перекрили логістику військ РФ під Липцями.