Командири відправляють на вірну смерть: РФ у травні втрачала понад 1000 солдатів на день, — NYT

За словами журналістів, мінливий характер сучасної війни в останні кілька місяців збільшив кількість втрат. Дрони спростили для обох сторін завдання зупиняти й атакувати сили противника.

Related video

Травень 2024 року видався вкрай небезпечним місяцем для російських солдатів, які перебувають в Україні. Протягом місяця щодня гинули або отримували поранення понад тисяча російських військовослужбовців, дислокованих в окупованих регіонах України. Про це пише New York Times із посиланням на заяви американських, британських та інших західних розвідвідомств.

Попри ці втрати, РФ вербує 25–30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця — приблизно стільки, скільки вибуває з поля бою, кажуть представники офіційних осіб США. Це дало змогу ЗС РФ відправляти війська в атаку хвилю за хвилею на українські позиції, сподіваючись створити тиск на оборону і домогтися прориву через окопи.

Російських солдатів кидають у м'ясорубку, а їхні командири, з огляду на все, розуміють, що відправляють підлеглих на вірну смерть, пише американське видання.

Час від часу подібна тактика виявлялася ефективною — російські війська домагалися певних успіхів в Авдіївці та Бахмуті. Але, за словами західних і українських офіційних осіб, цієї весни такий підхід був уже не настільки ефективним, коли ЗС РФ спробували захопити території в Харківській області.

Представники США, на яких посилаються журналісти, кажуть, що ЗС РФ досягли важливої мети президента Володимира Путіна — створили так звану буферну зону, яка заважає українцям завдавати ударів.

Водночас наступ на Харківщині не створив загрозу обласному центру Харкову і зрештою оборона ЗСУ зупинила натиск.

"Президент Путін і Москва дійсно намагалися домогтися великих цілей, прорвати лінії фронту цієї весни, — заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. — Вони спробували та прорахувалися. Домоглися дуже невеликого просування і платять дуже високу ціну".

Під час наступу в Харківській області часом були найінтенсивніші бої за весь час війни в Україні. За оцінками Британії, у травні гинуло в середньому 1200 осіб на день. Російські військові повідомляють про втрати через удари дронів, обстріли зі стрілецької зброї та артилерії.

"Використання Росією піхоти у хвильових атаках вказує на одну з її переваг у цій війні: населення набагато більше, ніж в України, тобто пул потенційних новобранців набагато ширший", — зазначають журналісти. Але високі втрати змушують РФ відправляти нових військових досить швидко, тобто солдати потрапляють на передову погано підготовленими. Це не дає змоги ЗС РФ створювати більш боєздатні підрозділи.

"Характер сучасної війни, що змінюється, в останні кілька місяців збільшив кількість втрат. Всюдисущі дрони спростили для обох сторін завдання зупиняти й атакувати сили противника. Через міни, касетні боєприпаси пересування відкритою місцевістю перетворюється на самогубство", — зазначають журналісти.

Глава Міноборони США Ллойд Остін нещодавно заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні — пораненими або вбитими — 350 тисяч військових. Але за оцінками Великої Британії, убитих або поранених росіян — понад 500 тисяч.

В оцінках втрат представники США спираються на супутникові дані, записи перехоплених переговорів, дані із соціальних мереж і новинних агентств, а також офіційні повідомлення України та РФ. Але ці оцінки різняться, спільної думки немає навіть серед представників американського уряду.

Нагадаємо, що 27 червня Сили оборони України перекрили логістику росіянам під Липцями.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, російські війська застосовують нову тактику штурму позицій ЗСУ.