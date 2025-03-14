Співзасновник Netflix передав $2 млн на військову допомогу Україні: на що підуть кошти
Це не перша пожертва Ріда Гастінгса — два роки тому він задонатив мільйон доларів на екстрену допомогу країні.
Співзасновник стрімінгового сервісу Netflix Рід Гастінгс пожертвував 2 мільйони доларів США на допомогу Україні. Гроші пішли на рахунок американської організації White Stork. Вона очолюється ветеранами та займається наданням екстреної допомоги та логістикою, пише Deadline.
Гроші будуть спрямовані на закупівлю систем глушення безпілотників, кожна з яких коштує до 6 000 доларів. Також кошти підуть на інші види допомоги військовим медикам на передовій.
Це не перша пожертва Ріда Гастингса на допомогу народу України. Два роки тому він задонатив 1 мільйон доларів на надзвичайну допомогу благодійній організації Razom.
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Видання зазначає, що White Stork активно співпрацює з Україною. З початку війни організація відправила понад 120 00 аптечок на поле бою. Вона також надає інші види допомоги, включаючи обладнання для розмінування, кевларові ковдри, траншейні лопати, вогнестійкі льотні костюми та бронежилети.
Нагадаємо, у суботу, 1 березня, чеська ініціатива Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) зібрала кошти, необхідні для закупівлі гелікоптера UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Чехія стала першою країною у світі, громадяни якої зібрали кошти на військовий гелікоптер для України.
Додамо, що самі українці різко збільшили темпи пожертвувань. Зокрема, на початку 2025 року благодійні організації України вже зібрали майже таку ж суму пожертвувань, як за весь 2023 рік — 15,7 мільярда гривень проти 18,7 мільярда гривень. Загалом найбільшим благодійним фондам за три роки повномасштабної війни задонатили 93 мільярди гривень
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