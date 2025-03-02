Жителі Чехії зібрали кошти на військовий вертоліт для України: подробиці (фото)

Чехія стала першою країною у світі, чиї громадяни зуміли через пожертвування зібрати гроші на військовий гелікоптер. Невдовзі Sikorsky UH-60 Black Hawk доставлять в Україну.

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У суботу, 1 березня, чеська ініціатива Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) зібрала кошти, необхідні для закупівлі гелікоптера UH-60 Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це у соціальній мережі повідомили волонтери.

"Чехія стала першою країною у світі, громадяни якої зібрали кошти на військовий гелікоптер для України", — повідомили волонтери.

Як нагадали активісти, збір на закупівлю Black Hawk для української армії розпочався ще у листопаді 2023 року, однак через деякий час сильно сповільнився. В тому числі під тиском різних людей, які стверджували, що Україні не потрібна ця машина, а гроші краще витратити на щось інше. Йдеться про стару машину американського виробництва, яка отримала ім'я Честмір (Čestmír можна розкласти на два чеські слова: čest – честь, і mier – мир). Спочатку гроші збирали на вертоліт, який перебуває у приватній власності в Європі й власник просив за нього 105 млн. крон.

Утім, за допомогою ГУР вдалося знайти у США новіший апарат Sikorsky UH-60A+ Black Hawk, який навіть був на 35 мільйонів чеських крон (1,4 млн євро) дешевшим за аналог, який знаходився у Європі.

Загалом волонтери зібрали 72 297 194 чеських крон (тобто майже 3 млн доларів) із необхідних 70 млн. За кошти, які залишилися, українська сторона подбає про транспортування машини з Америки до Європи.

Нагадаємо, у рамках акції "Подарунок для Путіна" чеські волонтери зібрали 1,22 млн євро на придбання для української армії танка Т-72 Avenger.

Також Фокус писав, що у рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" чеські волонтери передали бійцям Збройних сил України 1000 протитанкових гранатометів RPG-75M. Для цього було зібрано 900 тисяч євро.