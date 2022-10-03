Чеський "Месник": волонтери зібрали кошти для покупки Т-72 для ЗСУ

Волонтери зібрали 1,22 млн євро менше ніж за місяць. Avenger — це чеська комплексна модернізація танка Т-72.

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У межах акції "Подарунок для Путіна" чеські волонтери змогли зібрати 1,22 млн євро для придбання української армії танка Т-72 Avenger. Про це повідомляють організатори збору.

Організатори зібрали 1,22 млн євро для покупки із запасів Чеської армії танк Т-72 Avenger. Його передадуть до Збройних Сил України. Зібраних коштів буде достатньо не лише для придбання танка, а й для його доставки в Україну.

Проєкт "Подарунок для Путіна" ініціював чеський бізнесмен Далібор Дедек. Процес придбання Т-72 Avenger проходитиме через рахунок посольства України в Празі. Міноборони Чехії братиме участь у покупці.

Т-72 Avenger — це чеська модернізація радянського танка Т-72. Модернізація торкнулася бойових можливостей, комфорту для екіпажу, а також застосування танка з безпекою для військових. На танк встановили прилад нічного бачення 3 покоління, що дозволяє виявити об'єкт з відривом до 4 км, і навіть інші сучасні засоби прицілювання.

Танк оснастили сучасною радіостанцією, що робить його стійкішим до радіоелектронної боротьби. Avenger оснащується GPS модулем для показу та передачі своїх координат на полі битви.

Нагадаємо, збір коштів у Чехії стартував 7 вересня. Чеські волонтери куплять танк у Міноборони Чехії.

Раніше бійці ЗСУ розповіли, чим Т-64 краще за російські Т-72. Українські Т-64 перевершують у швидкості наведення та прохідності Т-72.